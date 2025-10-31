“Los cambios serán cuando los considere necesario”

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
El presidente Javier Milei afirmó anoche que aplicará cambios en el gabinete “cuando considere que es necesario”, tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del domingo último.
Al respecto, sostuvo que es una “posibilidad” que el asesor Santiago Caputo ocupe un cargo en el Poder Ejecutivo, en diálogo con A24.
“Voy a hacer los cambios cuando yo considere que es necesario. Tengo que gobernar un país y tomar decisiones en función de los intereses de los argentinos. Si no sería un populista más”, advirtió Milei y criticó a la prensa.
“Cumplí todas mis promesas de campaña en menos de dos años de gobierno”, aseguró, en otra parte de la entrevista, el Presidente. “Tengo un compromiso tomado con los argentinos en 2023, y lo voy a cumplir”. Y sentenció: “Si hay algo que me caracteriza es mi bilardismo a ultranza y tengo que cumplir con mis promesas de campaña”, afirmó.
Consultado sobre la victoria electoral y la incidencia de la dura derrota en los comicios bonaerenses, el Presidente expresó: “La derrota del 7 de septiembre fue una bendición. Eso nos obligó a tener que repensar un montón de cosas y me parece que lo plasmamos en el resultado del 26 de octubre. Le puedo asegurar que el proceso de learing en los últimos dos meses es monstruoso. Aprendí mucho de política y de economía”.
