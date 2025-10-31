Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |No lo invitaron

Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas

Kicillof dijo que Milei "le da pena" por no aceptar críticas
31 de Octubre de 2025 | 02:36
Edición impresa

El Gobierno nacional dejó fuera de la convocatoria de ayer al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a los mandatarios Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), y Ricardo Quintela (La Rioja).

Al respecto el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó las razones: “El Presidente lo dijo, porque él quiere conversar con todos, menos con aquellos que tienen ideas totalmente diferentes a las nuestras y Kicillof ha cuestionado todo del Gobierno”.

“No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso. Quizás otra reunión con él pueda darse en otro momento sobre algún tema concreto de la Provincia. Eso lo digo como jefe de Gabinete”, reflexionó Francos

“No me llamaron ni para decirme ‘no te invitamos’. Ni para una cosa, ni para la otra”, afirmó ayer a la mañana Axel Kicillof. En declaraciones radiales aseguró que “en septiembre ganamos por una diferencia enorme y me vieron diciendo: ‘Juntémonos’. Hice lo contrario. Me parece que Milei tendrá objetivos, propósitos; veremos...”

Y agregó: Me preguntaban: ‘Si te hubieran invitado, ¿hubieras ido?’. Siempre lo hice, por una cuestión institucional. Que no estemos de acuerdo y que no pueda sentarse a discutir puntos de vista habla de las limitaciones que tiene o de los planes que tiene, con los que probablemente no estemos de acuerdo, no por una cuestión simplemente de oponernos, sino porque tenemos ideas distintas”.

Kicillof insistió con sus intenciones de “intercambiar respetuosamente” con Milei y acotó: “No me pueden achacar insultos, maltratos. No lo he hecho con el Presidente todo este tiempo, más allá de que él lo tiene como deporte y de que yo soy número fijo para el insulto”.

Reclamo de fondos

Durante la entrevista, el Gobernador insistió en el reclamo de fondos que la gestión libertaria no le giró a territorio bonaerense, un tema que incluso ya llevó a la Corte Suprema. “Han tomado decisiones ilegales. A la Provincia y a todas las otras les han quitado fondos establecidos por ley, que han incumplido”, dijo.

Kicillof aseguró también que sus ministros tienen “indicación” de hablar con sus pares nacionales porque la Provincia “no puede funcionar sin un gobierno nacional que se haga responsable” de lo que ocurre. “Se la pasan intentando”, comentó y añadió: “Milei tiene un desprecio fuerte por el federalismo y la división de poderes. Me da pena que sea un presidente que no acepte críticas”.

 

