Amplia agenda platense para celebrar Halloween

La Ciudad tiene una amplia agenda por Halloween desde hoy y hasta el próximo domingo 2 de noviembre.

Desde hoy y hasta el 2 de noviembre se desarrollará un ciclo en el planetario para celebrar Halloween y el Día de los Muertos bajo las estrellas del Bosque platense, bajo el lema “Gritos en el Planetario”. Desde las 15 y hasta la medianoche de cada jornada.

Hoy a las 19 plaza Moreno será el punto de partida de una juntada del grupo cicloturismo La Plata con la propuesta Noche de Brujas sobre ruedas (bici, rollers, skate, monopatín eléctrico, bici eléctrica o caminando).

Hoy, en el Centro Cultural Islas Malvinas (51 y 19) se convertirá en el escenario de una fiesta muy especial: Halloween Sin Barreras, una noche de disfraces accesible e inclusiva donde la diversidad, la igualdad y la alegría serán las verdaderas protagonistas. Es organizada por Sin Barreras La Plata, Familias TEA La Plata, junto a otras organizaciones sin finesdelucro, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Hoy desde las 17, en la calle 13C entre Cantilo y 473 Bis, City Bell, se vivirá una tarde de lectura y misterio con la Feria de Halloween. La propuesta invita a disfrutar de cuentos escalofriantes y personajes mágicos, entre brujas, disfraces y libros. Con entrada libre y gratuita.

En calle Cantilo (473) habrá un evento que combinará diversión familiar, música en vivo y un concurso de calabazas talladas en Diagonal 3 entre 473 y 473 bis.

En tanto, en la Feria Manos Platenses el próximo domingo 2 de noviembre a las 15 se realizará el Gran Desfile de Mascotas, esta vez en versión Halloween. Será en la Plaza Azcuénaga de La Plata, con entrada libre y gratuita.