Fresco amanecer este viernes en La Plata pero con regreso de la primavera: sube la temperatura    

El viernes se presentaba en La Plata con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 11 grados y máxima de 24, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, sábado, el SMN pronosticó parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 15 grados y máxima 26.

En tanto que para el domingo se aguarda cielo parcialmente nublado pero con desmejora hacia la noche con probabilidad de chaparrones de 40 por ciento, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 24.