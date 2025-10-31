Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Gobierno autorizó un nuevo aumento en las tarifas del gas

Será del 3,8% y comenzará a regir desde el 1º de noviembre

El Gobierno autorizó un nuevo aumento en las tarifas del gas
31 de Octubre de 2025 | 11:31

Escuchar esta nota

Las tarifas de luz y gas aumentarán en promedio 3,8% desde el 1º de noviembre, según se desprende de las diferentes resoluciones que publicadas hoy por la secretaría de Energía.

La dependencia a cargo de María Tettamanti dictó las normas que rigen los aumentos y de acuerdo a lo expuesto las facturas de gas tendrán un alza de 3,8%. El cuadro tarifario de la energía eléctrica se conocerá el lunes, pero será de similar escala.

Los aumentos previstos están por encima de la inflación proyectada de octubre que es de 2,5%. Además superan en promedio los ajustes salariales ya que la mayoría de los convenios vienen con paritarias por debajo de la inflación.

A esto se suma el ajuste en los combustibles, dado que se dispuso un alza parcial del impuesto que tienen incluido. Resta determinar qué decisión tomarán las petroleras para definir el alza.

Cabe recordar que el Gobierno les quitó la obligación de comunicar mes a mes los porcentajes de ajuste. De esta manera se licúa su efecto en la composición de costos que los registran a lo largo del tiempo y no se incluyen previamente en presupuestos o precios finales.

