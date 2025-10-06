Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Cuenta DNI del Banco Provincia activó los descuentos de este lunes 6 de octubre del 2025: promos, descuentos y topes

Cuenta DNI del Banco Provincia activó los descuentos de este lunes 6 de octubre del 2025: promos, descuentos y topes
6 de Octubre de 2025 | 08:11

Escuchar esta nota

En octubre 2025 llegaron nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI: la billetera digital del Banco Provincia ofrece promociones pensadas para acompañar el consumo cotidiano y también las fechas especiales.

Este mes, se destaca una promoción especial para celebrar el Día de la Madre, con un 30% de descuento en gastronomía durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre. El beneficio en carnicerías será el sábado 11 de octubre. Además, siguen las promos en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.  

Cuenta DNI: beneficios activos de este lunes 6 de octubre 2025

Este lunes 6 de octubre 2025 están activos varios beneficios, entre ellos en un supermercado. Se trata de la cadena Día, que este lunes ofrece un 20% de ahorro. La promo tiene tope de reintegro unificado de $8.000 por semana y por persona. Se informó que el descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000 y que no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco.

Estos son otros descuentos disponibles hoy:

• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).  

• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).  

• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.  

LE PUEDE INTERESAR

Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región

• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.   

Una por una, todos las promos de Cuenta DNI

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: 

• Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. 

• Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.  

• Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.  

• Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).  

• Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).  

• Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.  

• Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.  

• Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.   

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cuenta DNI metió cambios y ya permite enviar el doble de dinero por día

Cuenta DNI y Día de la Madre: qué día de octubre se activa la promo especial

Cuenta DNI: qué día se activa en octubre la promo más esperada y cuánto podés ahorrar
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes no pudo contra Barracas... ni el arbitraje

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Barracas Central

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Nuevo capítulo entre el Pincha y Mengao con una denuncia de por medio
Últimas noticias de La Ciudad

Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

VIDEO. Violencia escolar desatada: nuevo caso enciende alertas en la Región

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

La verdad de la milanesa: La Plata trepa en un “ranking”, entre preferencia y necesidad
Espectáculos
Tras sus dichos sobre Barreda, Cordera tuvo que frenar su gira
Osqui Guzmán: del miedo al llanto y del arrepentimiento al perdón
“Huelga de hambre”: el dramático momento de More Rial, presa en Magdalena
“Los milagros existen”: Thiago Medina dejó la terapia intensiva y se recupera
“¿Es maní?”: Wanda no para y volvió a mojarle la oreja a Icardi, que lo mira por tevé
Policiales
Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle
“La guerra del tusi”, la pista detrás de la masacre en Florencio Varela
No paran los accidentes de tránsito en la Ciudad
Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente
Deportes
VIDEO.- Estudiantes no pudo contra Barracas... ni el arbitraje
La justicia en el fútbol ha perdido credibilidad con la manipulación del VAR
El Barba no se involucró y elogió a sus jugadores
VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas
VIDEO. Para Torres ganar en Junín fue “un triunfazo”
Información General
El Premio Nobel de Medicina 2025, para un hallazgo sobre la tolerancia inmune periférica
Autismo: se trataría de más de una enfermedad
Carpinchos le ganaron una pulseada a Nordelta
“La pobreza y el narcotráfico pesan”
Los números de la suerte del lunes 6 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla