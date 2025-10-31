Alianza estratégica entre Kavak y Grupo Randazzo

Cristina Kirchner reapareció en las redes sociales con reproches a Kicillof por el desdoblamiento: "Un error político"
El Gobierno autorizó un nuevo aumento en las tarifas del gas
Una nena de La Plata murió por tos convulsa y hay alerta sanitaria en la Provincia por otros casos fatales
En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
A fondo: Franco Colapinto tiene nuevo amor, se trata de una figura uruguaya
Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral
De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
Fresco amanecer este viernes en La Plata pero con regreso de la primavera: sube la temperatura
A medio siglo de "Bohemian Rhapsody": la historia de la emblemática canción de Queen
VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
A través de su marca premium en Selección Randazzo, el Grupo inaugura junto a la empresa, una oficina en su predio en zona sur, con más de 100 autos físicos y alrededor de 1000 disponibles de forma virtual, garantizando calidad, confianza, innovación y 365 días de garantía.
Grupo Randazzo, con más de 50 años de trayectoria en la industria automotriz argentina, anunció una alianza estratégica con Kavak, la compañía líder en compra y venta de autos usados en América Latina. El acuerdo se concreta con la apertura de una oficina en conjunto, en la localidad de Berazategui, donde ambas compañías ponen a disposición vehículos con un estándar de calidad premium y con hasta un año de garantía.
El nuevo espacio reúne más de 100 autos físicos exhibidos en el predio y más de 1000 unidades disponibles de manera virtual a través de las plataformas de ambas compañías. De esta manera, los clientes podrán acceder a una propuesta integral que combina la solidez, confianza y experiencia de Grupo Randazzo con la innovación digital de Kavak.
Leandro Peralta, gerente general, Marcelo Randazzo (CEO) y Gonzalo Menendez (General Manager de Kavak Argentina)
Leandro Peralta, Gerente General de Selección Randazzo y La Fábrica, subrayó la importancia de este paso: “Contamos con más de 50 años de trayectoria en la industria automotriz argentina, siendo referentes en zona sur como concesionarios oficiales de Chevrolet, Renault y Fiat. A ello se suman La Fábrica y Hertz, que amplían nuestro ecosistema automotriz a nivel nacional. Esta alianza con Kavak nos permite enriquecer nuestra propuesta de autos usados garantizados a 365 días, respaldada por la experiencia y confianza que siempre nos caracteriza”.
Peralta también destacó la experiencia integral que se brinda en Berazategui: “Ofrecemos asesoramiento personalizado, financiación adaptada a cada cliente y la posibilidad de entregar el usado en parte de pago para acceder a otro vehículo, todo dentro de un entorno de transparencia y seguridad”.
Desde Kavak, Gonzalo Meléndez, Gerente General de la compañía en Argentina, explicó: “Tenemos miles de usuarios de zona sur que por mes investigan opciones de compra en nuestra web, y esta alianza con Grupo Randazzo nos permite acercarles físicamente autos usados de calidad. A partir de ahora, en kavak.com tendremos una nueva oficina disponible en nuestra página web en la localidad de Berazategui, donde nuestros clientes podrán acceder a más de 100 autos físicos y alrededor de 1000 virtuales”.
Meléndez remarcó además el impacto de esta alianza: “Este acuerdo reafirma nuestra misión de hacer llegar una propuesta de valor a más gente. Queremos que cada vez más personas puedan comprar un auto usado de una forma rápida y simple”.
Con esta iniciativa, Grupo Randazzo reafirma su liderazgo en el mercado automotriz argentino, ampliando su propuesta de autos usados a través de Selección Randazzo y consolidando una red de servicios que incluye concesionarios oficiales, La Fábrica, Hertz y ahora la alianza con Kavak.
La apertura de esta oficina en Berazategui simboliza un nuevo hito para Grupo Randazzo, que continúa evolucionando desde sus raíces familiares hacia un grupo empresarial que combina tradición, confianza e innovación. A su vez, para Kavak representa la oportunidad de profundizar su presencia en zona sur y seguir acercando a más personas una experiencia de compra de autos usados rápida, simple y transparente.
