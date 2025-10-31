Alianza estratégica entre Kavak y Grupo Randazzo

A través de su marca premium en Selección Randazzo , el Grupo inaugura junto a la empresa, una oficina en su predio en zona sur, con más de 100 autos físicos y alrededor de 1000 disponibles de forma virtual, garantizando calidad, confianza, innovación y 365 días de garantía.

Grupo Randazzo , con más de 50 años de trayectoria en la industria automotriz argentina, anunció una alianza estratégica con Kavak , la compañía líder en compra y venta de autos usados en América Latina. El acuerdo se concreta con la apertura de una oficina en conjunto, en la localidad de Berazategui, donde ambas compañías ponen a disposición vehículos con un estándar de calidad premium y con hasta un año de garantía.

El nuevo espacio reúne más de 100 autos físicos exhibidos en el predio y más de 1000 unidades disponibles de manera virtual a través de las plataformas de ambas compañías. De esta manera, los clientes podrán acceder a una propuesta integral que combina la solidez, confianza y experiencia de Grupo Randazzo con la innovación digital de Kavak.

Leandro Peralta, gerente general, Marcelo Randazzo (CEO) y Gonzalo Menendez (General Manager de Kavak Argentina)

Leandro Peralta, Gerente General de Selección Randazzo y La Fábrica , subrayó la importancia de este paso: “Contamos con más de 50 años de trayectoria en la industria automotriz argentina, siendo referentes en zona sur como concesionarios oficiales de Chevrolet, Renault y Fiat. A ello se suman La Fábrica y Hertz, que amplían nuestro ecosistema automotriz a nivel nacional. Esta alianza con Kavak nos permite enriquecer nuestra propuesta de autos usados garantizados a 365 días, respaldada por la experiencia y confianza que siempre nos caracteriza”.

Peralta también destacó la experiencia integral que se brinda en Berazategui: “Ofrecemos asesoramiento personalizado, financiación adaptada a cada cliente y la posibilidad de entregar el usado en parte de pago para acceder a otro vehículo, todo dentro de un entorno de transparencia y seguridad”.



Desde Kavak, Gonzalo Meléndez, Gerente General de la compañía en Argentina, explicó: “Tenemos miles de usuarios de zona sur que por mes investigan opciones de compra en nuestra web, y esta alianza con Grupo Randazzo nos permite acercarles físicamente autos usados de calidad. A partir de ahora, en kavak.com tendremos una nueva oficina disponible en nuestra página web en la localidad de Berazategui, donde nuestros clientes podrán acceder a más de 100 autos físicos y alrededor de 1000 virtuales”.

Meléndez remarcó además el impacto de esta alianza: “Este acuerdo reafirma nuestra misión de hacer llegar una propuesta de valor a más gente. Queremos que cada vez más personas puedan comprar un auto usado de una forma rápida y simple”.

Con esta iniciativa, Grupo Randazzo reafirma su liderazgo en el mercado automotriz argentino, ampliando su propuesta de autos usados a través de Selección Randazzo y consolidando una red de servicios que incluye concesionarios oficiales, La Fábrica, Hertz y ahora la alianza con Kavak.