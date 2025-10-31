De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
Macri con Milei y un aviso: “El PRO está más vivo que nunca”
El Concejo votó la exención fiscal para el frigorífico Gorina
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
Usa silla de ruedas y denunció que le negaron el acceso al colectivo
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, el acusado de conducir la camioneta que en mayo pasado atropelló a tres amigos músicos que llevaban de tiro una moto en Melchor Romero, matando a dos de ellos e hiriendo de gravedad al tercero, no solo cambió de abogados, sino además de estrategia defensiva, ya que de decir que él no estuvo en la escena de los hechos, de la que después se profugó varios meses, ahora pasó a asumir toda la responsabilidad por ese trágico suceso.
En un escrito que dieron a conocer en las últimas horas, con su firma de puño y letra y la de sus nuevos representantes letrados, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, hizo una presentación en los términos del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal bonaerense y 18 de la Constitución Nacional.
Al respecto dijo que “tengo la necesidad espiritual y de conciencia de decir la verdad de todo lo acaecido el día 19 de mayo de 2025”.
“En ese sentido debo manifestar que, luego de varias semanas en que me mantuve dentro del marco de una decisión más que equivocada, producto de un mal asesoramiento y una mala decisión personal, me encuentro hoy en una situación en la que no puedo más con mi conciencia y pesar por el dolor de esas familias que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de mi comportamiento”.
“Por estas razones es que finalmente he tomado la decisión de decir la verdad y manifestarles que efectivamente conducía la camioneta Ford Ranger”.
“Justamente por tal motivo, le he solicitado a mis abogados que no formulen oposición al pedido de elevación a juicio”, completó.
LE PUEDE INTERESAR
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
LE PUEDE INTERESAR
Encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo
“Quiero manifestar que esta confesión la realizo libre, razonadamente y sin presiones, con el convencimiento de hacer lo que corresponde a una persona de bien”, finalizó.
Sobre este punto, consultada una calificada fuente de tribunales, deslizó que la presentación aún no estaría incorporada al sistema SIMP.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí