Policiales |Cambió de abogados y de estrategia

El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad

El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad

Héctor Duarte

31 de Octubre de 2025 | 04:17
Edición impresa

Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, el acusado de conducir la camioneta que en mayo pasado atropelló a tres amigos músicos que llevaban de tiro una moto en Melchor Romero, matando a dos de ellos e hiriendo de gravedad al tercero, no solo cambió de abogados, sino además de estrategia defensiva, ya que de decir que él no estuvo en la escena de los hechos, de la que después se profugó varios meses, ahora pasó a asumir toda la responsabilidad por ese trágico suceso.

En un escrito que dieron a conocer en las últimas horas, con su firma de puño y letra y la de sus nuevos representantes letrados, Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, hizo una presentación en los términos del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal bonaerense y 18 de la Constitución Nacional.

Al respecto dijo que “tengo la necesidad espiritual y de conciencia de decir la verdad de todo lo acaecido el día 19 de mayo de 2025”.

“En ese sentido debo manifestar que, luego de varias semanas en que me mantuve dentro del marco de una decisión más que equivocada, producto de un mal asesoramiento y una mala decisión personal, me encuentro hoy en una situación en la que no puedo más con mi conciencia y pesar por el dolor de esas familias que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de mi comportamiento”.

“Por estas razones es que finalmente he tomado la decisión de decir la verdad y manifestarles que efectivamente conducía la camioneta Ford Ranger”.

“Justamente por tal motivo, le he solicitado a mis abogados que no formulen oposición al pedido de elevación a juicio”, completó.

“Quiero manifestar que esta confesión la realizo libre, razonadamente y sin presiones, con el convencimiento de hacer lo que corresponde a una persona de bien”, finalizó.

Sobre este punto, consultada una calificada fuente de tribunales, deslizó que la presentación aún no estaría incorporada al sistema SIMP.

 

