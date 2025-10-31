La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
La “mesa chica” chica de la CGT anticipó ayer que el sindicalismo va a “plantarse” contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno después del triunfo en las elecciones legislativas, mientras resuelve su interna de cara a la renovación del triunvirato el 5 de noviembre.
“Hubo discursos contra el Gobierno y defensa de los derechos laborales, todo en esa línea”, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes al tanto del mitín, que se extendió por más de tres horas y se llevó a cabo en la sede de la Uocra.
Los dirigentes sindicales, encabezados por los triunviros Héctor Daer y Octavio Arguello, ratificaron además que, más allá del cambio de nombres en el triunvirato, la central va a “plantarse” frente al Gobierno ante el debate por las reformas laboral y tributaria.
Daer había adelantado ayer que la central obrera rechazará la reforma laboral si es para “retroceder” en los derechos adquiridos.
“Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, sentenció Daer en declaraciones radiales.
En cuanto a la renovación de autoridades, el 5 de noviembre se llevará a cabo el congreso cegetista en el estadio Obras Sanitarias, en un encuentro para el que se posicionan figuran Jorge Sola, jefe del gremio del Seguro y quien actualmente ocupa la vocería de la CGT; Cristian Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de Judiciales, entre otros.
De todos modos, será un encuentro sobre el que ninguna de las partes puede arriesgar ni los resultados ni la dinámica: no se sabe si será exprés o si los jefes sindicales estarán encerrados todo el día para arribar a una decisión.
También hay dudas respecto de si la renovación de autoridades replicará el modelo de triunvirato: dirigentes como Sola o como Juan Carlos Schmid, ex triunviro y jefe de la CATT, quieren volver al unicato.
Según pudo saber esta agencia, si no hubiera acuerdos sobre ese punto los sectores más combativos no descartan presentar listas propias de congresales y que la conducción de la nueva CGT se elija por el voto de los afiliados.
Del encuentro participaron Gerardo Martínez, el anfitrión; Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), Octavio Argüello (Camioneros), Felipe Carrillo (UPCN), José Luis Lingeri entre otros.
