Policiales |En el interior de un domicilio de 38 y 28

Encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo

El dramático asalto a las víctimas fue en una casa de 38 y 28 / WEB

31 de Octubre de 2025 | 04:15
En otro robo reportado en la zona de La Loma, dos mujeres vivieron una verdadera pesadilla durante la madrugada del último martes. El episodio, que vuelve a exponer la vulnerabilidad de los vecinos del barrio, ocurrió en una vivienda de 38 y 28, donde una comerciante de 64 años y su madre, de 95, fueron sorprendidas por tres delincuentes armados que irrumpieron mientras ambas dormían.

El hecho se produjo alrededor de las tres de la mañana, en un horario que los ladrones suelen aprovechar para actuar: cuando las calles están desiertas y sus víctimas descansan. Según informaron fuentes, los intrusos ingresaron tras forzar una abertura y se movieron con total tranquilidad dentro de la propiedad, sin que nadie advirtiera lo que estaba ocurriendo.

Las dos mujeres se encontraban profundamente dormidas cuando los asaltantes irrumpieron en el dormitorio. Uno de ellos las encañonó con un arma de fuego mientras los otros dos comenzaban a revolver los ambientes. Entre amenazas y gritos, exigieron la entrega de dinero en efectivo y objetos de valor. La violencia psicológica fue inmediata: las víctimas despertaron sobresaltadas, sin entender lo que pasaba, rodeadas por hombres armados que las intimidaban con insultos y advertencias.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, los delincuentes actuaron con un nivel de organización que hace suponer que no era la primera vez que operaban de esa forma. Tras reducir a las mujeres, las encerraron en una habitación para poder revisar la vivienda con mayor comodidad. Durante casi dos horas, se movieron por los distintos ambientes, revisando muebles, cajones, placares y hasta utensilios de cocina, en busca de dinero o joyas.

“Se tomaron su tiempo. No tenían apuro y parecían saber que nadie iba a interrumpirlos”, confió una fuente vinculada al caso. La descripción coincide con otros robos recientes ocurridos en el barrio, donde las bandas actúan con un patrón similar: irrumpen de madrugada, amenazan a las víctimas dormidas y huyen con dinero o alhajas tras permanecer largos minutos dentro del domicilio.

En este caso, los delincuentes lograron llevarse una suma de dinero en moneda extranjera -cuya cantidad no fue precisada por las damnificadas-, varias alhajas de oro y un celular. Una vez que consideraron que ya no quedaba nada de valor, escaparon. Las víctimas radicaron la denuncia y por estas horas buscan a los ladrones.

