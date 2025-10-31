Lanús hizo historia y jugará la final

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
Macri con Milei y un aviso: “El PRO está más vivo que nunca”
El Concejo votó la exención fiscal para el frigorífico Gorina
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
Usa silla de ruedas y denunció que le negaron el acceso al colectivo
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
De la mano de Rodrigo Castillo, el Granate se hizo fuerte ante su gente y buscará su segunda Copa Sudamericana
En La Fortaleza, Lanús derrotó 1-0 a Universidad de Chile en un partido caliente y jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el próximo 22 de noviembre en La Nueva Olla de Paraguay. El único tanto del encuentro lo marcó el ex Gimnasia, Rodrigo Castillo. El global terminó 3-2.
Sin dudas, fue un partido típico de semifinal, donde las emociones estuvieron a flor de piel. Y también las polémicas. Desde un principio, Lanús tuvo la iniciativa del juego, con buen manejo de pelota y mucho desequilibrio por las bandas. En la primera parte, le anularon un gol a Moreno, por un mínimo offside.
En el complemento, la “U” salió mejor en los primeros minutos y también le invalidaron un tanto de Salomoni, por una posición adelanta de Di Yorio en la jugada previa.
Sin embargo, la apertura del marcador llegó a los 17 minutos para el Granate: luego de una gran jugada individual, Marcelino Moreno asistió a Castillo, que encaró hacia el área, arrastró al arquero y definió con categoría el 1-0. Más allá que el tanto fue revisado por el VAR, por una supuesta mano de Salvio en el inicio de la jugada, el gol se terminó convalidando.
El Granate apostó al recambio y a jugar de contragolpe, donde contó con algunas situaciones claras. Más allá de tener el dominio de la pelota hasta los minutos finales, la “U” no supo cómo romper el bloque defensivo que impuso el conjunto local.
El pitazo final trajo algarabía para Lanús y también algunos empujones con los jugadores del elenco chileno, quienes se molestaron por algunas cargadas y también por supuestos fallos arbitrales. El sábado 22 de noviembre, Lanús buscará la segunda Sudamericana de su historia ante Atlético Mineiro, en La Nueva Olla.
LE PUEDE INTERESAR
Belmonte y Zeballos se meterían en el once
LE PUEDE INTERESAR
Remontada de Palmeiras: rival de Flamengo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí