Deportes |Derrotó 1-0 a universidad de chile como local

Lanús hizo historia y jugará la final

De la mano de Rodrigo Castillo, el Granate se hizo fuerte ante su gente y buscará su segunda Copa Sudamericana

Lanús hizo historia y jugará la final

rodrigo castillo logró darle el pasaje a la final a lanús / afp

31 de Octubre de 2025 | 04:43
Edición impresa

En La Fortaleza, Lanús derrotó 1-0 a Universidad de Chile en un partido caliente y jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el próximo 22 de noviembre en La Nueva Olla de Paraguay. El único tanto del encuentro lo marcó el ex Gimnasia, Rodrigo Castillo. El global terminó 3-2.

Sin dudas, fue un partido típico de semifinal, donde las emociones estuvieron a flor de piel. Y también las polémicas. Desde un principio, Lanús tuvo la iniciativa del juego, con buen manejo de pelota y mucho desequilibrio por las bandas. En la primera parte, le anularon un gol a Moreno, por un mínimo offside.

En el complemento, la “U” salió mejor en los primeros minutos y también le invalidaron un tanto de Salomoni, por una posición adelanta de Di Yorio en la jugada previa.

Sin embargo, la apertura del marcador llegó a los 17 minutos para el Granate: luego de una gran jugada individual, Marcelino Moreno asistió a Castillo, que encaró hacia el área, arrastró al arquero y definió con categoría el 1-0. Más allá que el tanto fue revisado por el VAR, por una supuesta mano de Salvio en el inicio de la jugada, el gol se terminó convalidando.

El Granate apostó al recambio y a jugar de contragolpe, donde contó con algunas situaciones claras. Más allá de tener el dominio de la pelota hasta los minutos finales, la “U” no supo cómo romper el bloque defensivo que impuso el conjunto local.

El pitazo final trajo algarabía para Lanús y también algunos empujones con los jugadores del elenco chileno, quienes se molestaron por algunas cargadas y también por supuestos fallos arbitrales. El sábado 22 de noviembre, Lanús buscará la segunda Sudamericana de su historia ante Atlético Mineiro, en La Nueva Olla.

