Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"

31 de Octubre de 2025 | 10:47

En medio de una favela de Salvador de Bahía, a unos 1600 kilómetros de Río de Janeiro, sorprendió un video dentro de los hinchas de Estudiantes porque apareció un hombre con una camiseta del Pincha. Pero no una camiseta que sea histórica, sino es súper extraña. Manga larga, pocas en cuestión, pero con una mezcla de diseños.

Con manos en los bolsillos y una camiseta de apenas dos bandas verticales, claramente se nota que no es ningún diseño que alguna vez haya salido. Trucha, hasta con una franja horizontal roja en el pecho. El escudo que refiere a las épocas del 2005 - 2006 aunque con una publicidad que apareció recién en 2008: RCA.

Camiseta a dos franjas como tuvo en los 50', volviendo a algo similar los 90' y quizás "parecida" a la del 2005 y un poco a la del 2017. "Esa camiseta no la tiene nadie!!!", bromeó Alfredo Montes de Oca.

En el video, parece una confrontación entre hinchas armados (por Bahía y Vitória). "¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué están parados ahí?", consultó el primero. "Te perdiste, ganaste varias veces, pero perdiste todo en la laranjera...", agregó. "Quiero dejar claro: si no das para ti, se va, porque tu familia no apoya esto. Vamos a pegarlos. No estamos haciendo nada. Esto tiene que acabar." Y cerró: "No puede haber más BaVit, dos torcidas, ahora es una sola." 

¿Por qué la llevaba? Toda una incógnita.

