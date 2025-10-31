Cristina Kirchner reapareció en las redes sociales con reproches a Kicillof por el desdoblamiento: "Un error político"
Cristina Kirchner reapareció en las redes sociales con reproches a Kicillof por el desdoblamiento: "Un error político"
El Gobierno autorizó un nuevo aumento en las tarifas del gas
Una nena de La Plata murió por tos convulsa y hay alerta sanitaria en la Provincia por otros casos fatales
En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
A fondo: Franco Colapinto tiene nuevo amor, se trata de una figura uruguaya
Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral
De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
Fresco amanecer este viernes en La Plata pero con regreso de la primavera: sube la temperatura
A medio siglo de "Bohemian Rhapsody": la historia de la emblemática canción de Queen
VIDEO. Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de una favela de Salvador de Bahía, a unos 1600 kilómetros de Río de Janeiro, sorprendió un video dentro de los hinchas de Estudiantes porque apareció un hombre con una camiseta del Pincha. Pero no una camiseta que sea histórica, sino es súper extraña. Manga larga, pocas en cuestión, pero con una mezcla de diseños.
Con manos en los bolsillos y una camiseta de apenas dos bandas verticales, claramente se nota que no es ningún diseño que alguna vez haya salido. Trucha, hasta con una franja horizontal roja en el pecho. El escudo que refiere a las épocas del 2005 - 2006 aunque con una publicidad que apareció recién en 2008: RCA.
Camiseta a dos franjas como tuvo en los 50', volviendo a algo similar los 90' y quizás "parecida" a la del 2005 y un poco a la del 2017. "Esa camiseta no la tiene nadie!!!", bromeó Alfredo Montes de Oca.
En el video, parece una confrontación entre hinchas armados (por Bahía y Vitória). "¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué están parados ahí?", consultó el primero. "Te perdiste, ganaste varias veces, pero perdiste todo en la laranjera...", agregó. "Quiero dejar claro: si no das para ti, se va, porque tu familia no apoya esto. Vamos a pegarlos. No estamos haciendo nada. Esto tiene que acabar." Y cerró: "No puede haber más BaVit, dos torcidas, ahora es una sola."
Eu fico sozinho, nao faz pagamento com ninguem - Vitoria, Brasil pic.twitter.com/vst4wlNSrG— Estudiantes Out of Context (@EstudiantesOoc) October 30, 2025
LE PUEDE INTERESAR
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
LE PUEDE INTERESAR
En Gimnasia la Asamblea fue caliente, bochornosa y terminó con incidentes
¿Por qué la llevaba? Toda una incógnita.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí