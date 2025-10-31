A fondo: Franco Colapinto tiene nuevo amor, se trata de una figura uruguaya

Cristina Kirchner reapareció en las redes sociales con reproches a Kicillof por el desdoblamiento: "Un error político"
Después del Gran Premio de México 2025, Franco Colapinto decidió darse un respiro y darle una oportunidad al amor.
Así, según reveló Pepe Ochoa "Franco corrió en México e hicieron un cierre del ciclo en una fiesta". Fue en ese contexto que el piloto decidió bajar un cambio y disfrutar de un momento distinto, lejos de la presión de la competencia.
Durante la celebración, el corredor se encontraba en el VIP rodeado de figuras de su talla, entre ellos Bizarrap. Fue entonces cuando hizo su aparición Meri Deal, la cantante uruguaya y exlíder de la banda “"Toco Para Vos", que compartió escena con el ex Gran Hermano Bautista Mascia en el pasado.
Todo parece indicar que, la conexión entre ellos fue inmediata: "Lo primero que se vio fue un coqueteo", contó Ochoa, que con humor, agregó: "Él de repente puso sexta, no chocó y empezaron a charlar", haciendo alusión a la química que se generó entre ambos.
La velada continuó con ambos compartiendo tiempo juntos, abrazados y disfrutando de la celebración: "Estuvieron toda la noche juntos y abrazados", afirmó Ochoa, quien incluso aseguró que ambos se retiraron del lugar juntos, consolidando lo que parecería un romance incipiente.
