Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"

El Country Club de Estudiantes de La Plata vivió una mañana cargada de emoción con el homenaje a Miguel Ángel Russo, a poco más de tres semanas de su fallecimiento. En el predio albirrojo, el club descubrió una placa conmemorativa sobre el césped, en memoria del histórico futbolista y referente Pincha, quien es el segundo jugador con más presencias en la historia de la institución.
El acto contó con la presencia de la familia de Miguelo, en un clima íntimo y profundamente sentido. Entre los distintos gestos de reconocimiento, Juan Sebastián Verón compartió un mensaje en sus redes sociales, evocando la huella imborrable de Russo en la historia del club: “Círculo que empieza y nunca termina. Historia que se teje con cada latido. Nacer, crecer, custodiar... El amor como promesa, como raíz y ala. Para toda la vida, ahí, en su lugar donde lo verdadero no se pierde y lo eterno aprende a respirar. Beso a Nati, Nacho y flia...”.
Poco después, Nacho Russo, hijo de Miguel, respondió con palabras de gratitud hacia el club y su gente: “Eternamente agradecido con vos, Juan, y con toda la familia de Estudiantes por este gesto. Es lo que mi papá hubiese querido”.
El homenaje sirvió no solo para recordar al jugador y entrenador que marcó una era, sino también para reafirmar el lazo indestructible entre Russo y Estudiantes, un vínculo forjado en la pasión, la lealtad y la historia compartida.
