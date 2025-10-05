Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV

5 de Octubre de 2025 | 09:17

Escuchar esta nota

La agenda deportiva del domingo nos trae mucho entretenimiento para este día gris. Con carreras y fútbol, hay que preparar los mates desde temprano, ya que Franco Colapinto comienza su carrera a las 9 en el Gran Premio de Singapur. Más adelante, la tarde se llena partidos con los encuentros del Torneo Clausura, Copa Libertadores Femenina y la última fecha de la Primera Nacional.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 11
14:30: Godoy Cruz vs Independiente │ ESPN PREMIUM
16:30: Estudiantes vs Barracas Central │ TNT SPORTS
16:45: Talleres vs Belgrano │ ESPN PREMIUM
19:00: Boca vs Newell’s │ TNT SPORTS
21:15: Rosario Central vs River │ ESPN PREMIUM

FÓRMULA 1
09:00: GP de Singapur: Carrera │ DISNEY + PREMIUM

PRIMERA NACIONAL – FECHA 34
15:30: Agropecuario vs San Telmo │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Gimnasia de Jujuy vs Chacarita │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Gimnasia de Mendoza vs Defensores de Belgrano │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
15:30: Central Norte vs Estudiantes RC │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Chaco For Ever vs Deportivo Morón │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Almirante Brown vs Talleres RE │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Mitre SDE vs Estudiantes © │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Colón vs Defensores Unidos │ TYC SPORTS PLAY
15:30: Temperley vs Nueva Chicago │ DSPORTS / DGO

COPA LIBERTADORES FEMENINA – FASE DE GRUPOS – JORNADA 2
16:00: Boca Jrs. vs Adiffem  │ TELEFE / TYC SPORTS

