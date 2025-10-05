La primavera en La Plata y alrededores durante los primeros días de octubre empezó con el regreso de las lluvias y tormentas durante este fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el domingo se prevé con precipitaciones: tormentas fuertes en la madrugada y lluvias desde la mañana y hasta la noche noche, con chaparrones por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 15 grados de mínima y 21 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el lunes, en el inicio de la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche; con temperaturas de entre 8 y 18 grados.

El martes que se presentaría con cielo ligeramente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 7 y 22 grados.