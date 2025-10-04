Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

VIDEO. José Luis Espert se quebró y rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo de Machado

4 de Octubre de 2025 | 17:22

Al borde de las lágrimas, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, se derrumbó emocionalmente durante una entrevista radial (en Mitre, con Gabriel Anello) y apuntó directamente contra el dirigente social Juan Grabois como el responsable del "estrago" que, según dijo, vive su familia a raíz de las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Federico Machado.

"Estoy pasando un momento muy angustiante", comenzó diciendo en una entrevista con Anello, pero rápidamente su voz se quebró al hablar del impacto personal de la acusación. "Adentro yo personalmente te diría muy golpeado, roto te diría, roto, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre", confesó, visiblemente emocionado.

En el momento más crudo de la entrevista, Espert continuó con su descargo, con la voz entrecortada: "Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, que es mi padre... La verdad... Terrible, terrible".

El candidato libertario, que pasó de defenderse con datos y argumentos a mostrar su costado más vulnerable, insistió en que todo se trata de una operación política. "Pasé de ser doctor en economía con 10 a narco, una cosa de loco", lamentó.

"A este juego nos llevan esta manga de delincuentes. Y se lo vamos a pelear. Y le vamos a ganar. Y voy a demostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto", concluyó, no sin antes reafirmar la dureza del momento que atraviesa: "No puedo creer lo que te puede hacer la política".

Admitió que estuvo en la casa con Machado

El diputado nacional y primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, José Luis Espert, admitió hoy que estuvo en la casa de Federico “Fred” Machado en Viedma y consideró que “es probable que el video en la pileta sea cierto”.

En la entrevista, el legislador lloró y dijo desconocer las actividades de Machado, aunque reconoció que estuvo en su casa.

Al ser consultado directamente por el video que circula en el que se lo ve a Espert acostado al costado de una pileta y en medio de una charla informal, respondió: “Mira, yo te diría que es muy probable que sea cierto”.

Al respecto, comentó también que ha”filmado montones de videos en casas, en lugares con gente”.

Sin embargo, ante la insistencia, el candidato libertario admitió: “Sí, pero yo he estado ahí. Sí, he estado ahí”.

 

 

