Franco Colapinto larga 16 en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Franco Colapinto largará hoy en el puesto 16 en el Gran Premio de Singapur, luego de haber terminado 18 en la clasificación de ayer, pero beneficiado por la decisión de los comisarios deportivos de descalificar a los autos Williams de Alex Albon y Carlos Sainz.

La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito urbano de Marina Bay.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia y Azerbaiyán otra vez estuvo entre los últimos lugares.

Hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora son la carrera del Gran Premio de Singapur

El GP de Singapur tiene este domingo desde las 9 horas de la Argentina la carrera.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.