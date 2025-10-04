Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |El Secundario “Divina Providencia”, de 27 entre 419 y 420

Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota

Las autoridades anunciaron que deben subir de 158 mil pesos a unos 200 mil. Depende del Arzobispado, que pidió aportes al Estado

Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota

En el colegio “divina providencia” temen no poder pagar la cuota/el dia

4 de Octubre de 2025 | 02:35
Edición impresa

Las presiones económicas que atraviesan a las familias también se refleja en las instituciones educativas. Es el caso del colegio secundario Divina Providencia, de Villa Elisa donde se anunció a la comunidad que habrá un significativo aumento en el valor de la cuota para el próximo año.

En la institución que depende del Arzobispado actualmente la cuota para el nivel secundario asciende a 158.000 pesos, pero se estima que para el ciclo lectivo siguiente podría alcanzar los 200.000 pesos, cifra que se suma a una matrícula anual de 180.000, pagadera en dos veces.

La problemática, según expresaron madres de estudiantes a este diario, es que un aumento de tal magnitud sería impagable para muchas familias, generando temor por la reubicación de sus hijos, quienes han realizado gran parte de su trayectoria educativa en la institución, que también cuenta con Jardín y Primaria (niveles que sí reciben subvención estatal).

Ante la imposibilidad de afrontar este incremento, las madres se han organizado para buscar alternativas y frenar la suba de la cuota en el colegio, ubicado en calle 27 entre 419 y 420. El eje central de su reclamo es la asignación de un aporte estatal (subvención) de la Dirección General de Cultura y Educación (a través de la Dirección de Gestión Privada - Diegep), que podría ir del 40% al 100% del costo salarial docente, para así reducir el valor final que paga la familia. Según mencionaron, este trámite de pedido de ayuda económica se inició hace dos años.

“Tuvimos una reunión el lunes. Nos dijeron que no podían cubrir los gastos y que necesitaban ayuda del gobierno para la subvención y ya entregaron los papeles a Educación”, contó Mariela Moncalvo, una madre del nivel secundario, quien agregó que “si aumenta la cuota hay padres que ya no pueden pagar el colegio”.

Según la mujer, también incide la morosidad: “Hay padres que se demoran, generan déficit y así aumenta la cuota”.

LE PUEDE INTERESAR

Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral

LE PUEDE INTERESAR

Arranque de primavera y noche de alerta

Otra madre, Lourdes Correa, señaló que “son muchas familias que no están al día con las cuotas, no pueden pagarlas y tampoco pueden pagar el aumento. Por eso, piden una subvención al Estado”.

La preocupación de las familias se agravó ante la mención de “deudas millonarias del colegio” y un posible cierre del nivel secundario.

Desmienten versión de cierre

Las madres, movilizadas y angustiadas, se organizaron para entregar una carta a las autoridades educativas y advirtieron: “Si no tenemos respuestas para que se dé una subvención, haremos una manifestación al frente del Colegio”, afirmó Correa. Sin embargo, la institución educativa desmintió un cierre inminente.

Juan Caminos, abogado de la Junta Regional de Educación Católica (Jurec), que opera bajo la guía del Arzobispado de La Plata dijo que “estamos en diálogo con la Provincia” y aseguró que “no hay posibilidad de cierre”.

La problemática es que un aumento de tal magnitud sería impagable para muchas familias

Caminos detalló que hace veinte días se reunieron con representantes de la Diegep para presentar una nota con la cantidad de cargos a cubrir. El diálogo está vigente, le dijo a este diario.

Según señalan en la comunidad educativa, uno de los aspectos a resolver para obtener la subvención es que la institución debería contar con 150 alumnos como mínimo. Actualmente tiene 112.

Las madres, por su parte, claman por una flexibilización: “Pedimos una solución, que con 100 chicos le den la subvención”, pidió Moncalvo.

Desde la Jurec se indicó que si la ayuda estatal no se materializa y se ven obligados a subir la cuota, deberán informar a las familias con tiempo: “Si no llega a salir el aumento, le decimos a la familia que se sube la cuota y sino pueden pagar hay que avisarles para que reubiquen a los chicos”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

SUSPENDIDA | Postergan la Maratón de la UNLP ante el alerta meteorológico

Crece el escándalo: Feinmann mostró un video Espert tomando sol en la casa de Machado

¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina

"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido

VIDEO. El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
+ Leidas

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno

Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”

VIDEO. San Luis y Los Tilos definen muchas cosas

La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes

Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra
Últimas noticias de La Ciudad

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral

Arranque de primavera y noche de alerta

Llegó el gran día para la comunidad de Tricolores
Información General
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
La Tierra perdió su simetría y se oscurece: que implica para la vida
Miles de fieles en una nueva peregrinación a Luján
Los números de la suerte del sábado 4 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra
Policiales
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos
Revés para Makintach y pericias clave en la causa
Captaba a menores y filmaba abusos sexuales
Alerta por estafas con la VTV a través de Facebook
Deportes
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti
El Granate y el Cuervo en un duelo clave
Úbeda volverá a apostar por el doble nueve
Alerta River: Salas recibió dos fechas de suspensión
Espectáculos
“Fiumiccino”: amor, dolor y el recuerdo de un histórico bar platense
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena
“Horrible”: tremenda reacción de Susana contra Vero Lozano
Rogó “misericordia”: Sean “Diddy” Combs, condenado a más de 4 años de prisión

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla