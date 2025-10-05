La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

VIDEO.- Violencia escolar en La Plata: una alumna sufrió múltiples traumatismos tras ser agredida por una compañera en el recreo
El Gobierno, entre la búsqueda de apoyo económico y político y los escándalos que queman, como el de Espert
El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
Franco Colapinto tuvo una sólida actuación, pero terminó en el puesto 16 del GP de Singapur de F1
Paro de llover y salió el Sol para disfrutar el domingo en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
La Campora es la oposición de Kicillof y de los intendentes con los que no quiere coordinar la campaña
La agenda deportiva del domingo llueve de fútbol: partidos, horarios y TV
Triple crimen de Varela: buscan a tres sospechosos más y se habla de un total de al menos 15 implicados
García Cuerva en Luján: “La pobreza y el narcotráfico pesan, pero no vamos a detenernos"
Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
Tembló La Plata: Babasonicos hizo el show más grande de su historia en la ciudad
VIDEO. Los Tilos se quedó con otro clásico y lo festejó como merecía
La reacción de Fede Bal cuando Mirtha Legrand le dijo que es un mentiroso serial
Alta presión cambiaria y consumo en retroceso, con las urnas a la vista
Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 5 de octubre
El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal
Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”
Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro
HOY
MÚSICA
Florencia Caruso.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, ofrecerá un programa integrado por la Partita n° 2 en do menor de J. S. Bach; Kinderszenen (Escenas infantiles) op. 15 de R. Schumann y el Scherzo n° 4 op. 54 de F. Chopin. Gratis.
TEATRO
Cyrano.- A las 21 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con Gabriel “Puma” Goity.
Bye Bye.- A las 20 en Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).
Obras cronopias 3.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, presentan: “El oso”, “Ida”, “Paraíso corroído”, “Viruela”.
Un enemigo del pueblo.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de E. Ibsen, con dirección de César Palumbo.
Un error de cálculo puede pasar.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, una comedia de Alejandro Robino, bajo su dirección. Actúa Manuel Vignau.
Fiumiccino.- A las 20.30 en Doble T, 34 entre 27 y 28, con dramaturgia y dirección de María Pascual.
El Túnel.- A las 20 en Dynamo, 17 y 68.
Ostinato.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.
Tarde o temprano.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.
Shrek, el musical.- A las 18 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo de TNL Montajes.
El robo, un policial metafísico.- A las 20.30 en Casa Libertad, 3 entre 59 y 60, de la compañía Teatro Pagano, con dirección de Gerardo Fabris.
2013: odisea intemporal rioplatense.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.
INFANTILES
Un invierno de película.- A las 16 en el Metro, 4 entre 51 y 53.
ACTIVIDADES
Expedición urbana.- A las 16 en 7 esquina 53 parte una nueva expedición urbana a cargo de Proyecto Arbórea con el fin de conocer los árboles de la Ciudad y una joya arquitectónica oculta. En esta oportunidad se hará junto a Ramiro Segura, antropólogo. Libre y a la gorra.
LITERARIAS
Mateada con versos.- A las 15.30 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 entre 60 y 61, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su habitual reunión literaria musical, última del Ciclo 2025. La entrada será libre y gratuita.
CINE
Nos habíamos amado tanto.- A las 19 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, en el marco del ciclo de Encuentros con el Séptimo Arte y Cine Caminante, coordinado por Agustín Vazzano, se proyectará la película de 1974 de Ettore Scola.
