Espectáculos

La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

“Nos habíamos amado tanto”

5 de Octubre de 2025 | 10:24
MÚSICA

Florencia Caruso.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, ofrecerá un programa integrado por la Partita n° 2 en do menor de J. S. Bach; Kinderszenen (Escenas infantiles) op. 15 de R. Schumann y el Scherzo n° 4 op. 54 de F. Chopin. Gratis.

TEATRO

Cyrano.- A las 21 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con Gabriel “Puma” Goity.

Bye Bye.- A las 20 en Sala Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).

Obras cronopias 3.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, presentan: “El oso”, “Ida”, “Paraíso corroído”, “Viruela”.

Un enemigo del pueblo.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de E. Ibsen, con dirección de César Palumbo.

Un error de cálculo puede pasar.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, una comedia de Alejandro Robino, bajo su dirección. Actúa Manuel Vignau.

Fiumiccino.- A las 20.30 en Doble T, 34 entre 27 y 28, con dramaturgia y dirección de María Pascual.

El Túnel.- A las 20 en Dynamo, 17 y 68.

Ostinato.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Tarde o temprano.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

Shrek, el musical.- A las 18 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo de TNL Montajes.

El robo, un policial metafísico.- A las 20.30 en Casa Libertad, 3 entre 59 y 60, de la compañía Teatro Pagano, con dirección de Gerardo Fabris.

2013: odisea intemporal rioplatense.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

INFANTILES

Un invierno de película.- A las 16 en el Metro, 4 entre 51 y 53.

ACTIVIDADES

Expedición urbana.- A las 16 en 7 esquina 53 parte una nueva expedición urbana a cargo de Proyecto Arbórea con el fin de conocer los árboles de la Ciudad y una joya arquitectónica oculta. En esta oportunidad se hará junto a Ramiro Segura, antropólogo. Libre y a la gorra.

LITERARIAS

Mateada con versos.- A las 15.30 en el Centro de Jubilados Telefónicos, 17 entre 60 y 61, la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su habitual reunión literaria musical, última del Ciclo 2025. La entrada será libre y gratuita.

CINE

Nos habíamos amado tanto.- A las 19 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, en el marco del ciclo de Encuentros con el Séptimo Arte y Cine Caminante, coordinado por Agustín Vazzano, se proyectará la película de 1974 de Ettore Scola.

