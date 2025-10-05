Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Espectáculos

Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro

La abogada fue invitada a La Noche de Mirtha y habló de su relación con las hijas del conductor.

Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro
5 de Octubre de 2025 | 07:49

Escuchar esta nota

Elba Marcovecchio estuvo invitada a la ‘mesaza’ de Mirtha Legrand de este sábado y habló a fondo de cómo fue el cruce que tuvo con una de las hijas de Jorge Lanata en la ceremonia de los Martín Fierro.

“Esto no lo sabe nadie”, anticipó la letrada. Y explicó: “Estábamos con mi hija Allegra yendo al baño y ahí nos cruzamos con Lola [Lanata]. Nos vimos en el toilette y nos saludamos. Tuvimos un encuentro”.

Consultada directamente por la disputa que se dio con la familia del conductor durante su enfermedad y después de su muerte, Marcovecchio planteó: “Ahora estamos en un período de paz y ojalá que siga así, porque el año pasado fue súper oscuro y duro”.

“Lastimó muchísimo a mis hijos todo lo que pasó. Todo 2024 estuve concentrada en Jorge, porque me necesitaba. La verdad es que descuidé mucho a mis hijos. Esa es una de las cosas que más me pesan. Hoy estoy totalmente concentrada en ellos”, reflexionó.

“Me acusaron de todo. Fue un período súper oscuro. Lamentablemente, en lugar de que las acusaciones quedaran en el ámbito privado, se hicieron públicas. Se dañó mucho a mis amigos, mi mamá, mis hijos y a mí”, cerró la abogada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

Uno por uno

VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín

Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”

Un intento de Kicillof, el freno de La Cámpora y los cargos en juego

El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria

Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería

VIDEO. El llanto de Espert: contó su vínculo con Machado
Últimas noticias de Espectáculos

La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

Venció el amor: el final feliz de Selena Gomez

Nicola Peltz: la “it girl” de cuna de oro que enfrentó a los Beckham

Vuelve “Gumball”: un mundo desquiciado que dio una segunda oportunidad a personajes descartados
Deportes
Franco Colapinto larga 16 en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín
Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería
Clazón: “El plan salió y se ejecutó bien la idea”
Nelson Insfrán tuvo otra tarde soñada en Junín
La Ciudad
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Domingo con lluvia durante todo el día: ¿cuándo mejora en La Plata?
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
VIDEO. Otra vez, caravana de motos y caos nocturno
Policiales
Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”
Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso
Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa
Son menores y robaban autos a punta de pistola
Desesperada búsqueda de un hombre en La Plata
Información General
VIDEO. Peregrinación a Luján: una multitud rumbo a la Basílica
La Antártida, con deshielos similares a los del Ártico
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla