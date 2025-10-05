Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro

Elba Marcovecchio estuvo invitada a la ‘mesaza’ de Mirtha Legrand de este sábado y habló a fondo de cómo fue el cruce que tuvo con una de las hijas de Jorge Lanata en la ceremonia de los Martín Fierro.

“Esto no lo sabe nadie”, anticipó la letrada. Y explicó: “Estábamos con mi hija Allegra yendo al baño y ahí nos cruzamos con Lola [Lanata]. Nos vimos en el toilette y nos saludamos. Tuvimos un encuentro”.

Consultada directamente por la disputa que se dio con la familia del conductor durante su enfermedad y después de su muerte, Marcovecchio planteó: “Ahora estamos en un período de paz y ojalá que siga así, porque el año pasado fue súper oscuro y duro”.

“Lastimó muchísimo a mis hijos todo lo que pasó. Todo 2024 estuve concentrada en Jorge, porque me necesitaba. La verdad es que descuidé mucho a mis hijos. Esa es una de las cosas que más me pesan. Hoy estoy totalmente concentrada en ellos”, reflexionó.

“Me acusaron de todo. Fue un período súper oscuro. Lamentablemente, en lugar de que las acusaciones quedaran en el ámbito privado, se hicieron públicas. Se dañó mucho a mis amigos, mi mamá, mis hijos y a mí”, cerró la abogada.