Calor de verano este sábado en La Plata a la espera de la tormenta: ¿a qué hora llega la lluvia?  

El tiempo en La Plata se presentaba este sábado con cielo algo nublado a parcialmente nublado, con vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 27, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Posiblemente la tormenta que está prevista por el SMN llegue a la medianoche. Luego se extenderá durante la madrugada y la mañana del domingo.

En este sentido la Ciudad se encuentra bajo alerta amarilla por "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Mañana se esperan precipitaciones durante la tarde y hacia la noche aunque en menor medida, en tanto que las temperaturas se ubicarán entre 14 y 19 grados.

El lunes la semana arrancará con cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 4 grados y máxima de 17, de acuerdo con el organismo meteorológico.