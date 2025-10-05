Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa

Anoche en 13 y 96 un joven fue herido y se montó un operativo / EL DIA

Un dramático episodio de violencia volvió a sacudir a los vecinos de la zona de 13 y 96, en el límite entre Altos de San Lorenzo y Villa Elvira, donde un joven fue apuñalado anoche a pocos metros de su vivienda. Si bien todo se encuentra bajo investigación, trascendió que el hecho ocurrió cuando la víctima llegaba en su auto y fue sorprendida por al menos una persona que lo interceptó antes de ingresar al domicilio.

Según indicaron testigos y vecinos del barrio, el joven -cuya identidad no trascendió- fue atacado con un arma blanca. Todo sucedió en cuestión de segundos: el joven habría frenado su Peugeot blanco a metros de la casa y fue abordado por quien finalmente lo atacó.

“El chico frenó acá y lo apuñalaron. Fue todo muy rápido. Por suerte no perdió la consciencia y los vecinos lo contuvieron hasta que llegó la ambulancia”, relató un frentista que presenció el hecho y todavía no logra salir del asombro.

Testigos indicaron a EL DIA que la víctima fue asistida por personal médico, aunque al cierre de esta edición se desconocía su estado de salud. Mientras tanto, la Policía montó un amplio operativo en los alrededores La zona permaneció vallada durante un largo tiempo, mientras los peritos trabajaban en la escena y recolectaban evidencias.

“Acá ya no se puede vivir tranquilo. Hace unos días le robaron a una mujer cuando volvía del trabajo, y a la vuelta entraron a una casa”, comentó una vecina que se encontraba en el lugar. Lo cierto es que la preocupación crece entre los habitantes del barrio, que aseguran sentirse “desprotegidos” ante la seguidilla de hechos violentos. “Pedimos más controles, patrulleros. No puede ser que ataquen a un chico que solo llegaba a su casa”, reclamaron.