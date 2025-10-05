Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales |VILLA ELVIRA

Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa

Si bien todo es materia de investigación, una persona fue interceptada anoche a metros de su vivienda ubicada en 13 y 96

Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa

Anoche en 13 y 96 un joven fue herido y se montó un operativo / EL DIA

5 de Octubre de 2025 | 03:06
Edición impresa

Un dramático episodio de violencia volvió a sacudir a los vecinos de la zona de 13 y 96, en el límite entre Altos de San Lorenzo y Villa Elvira, donde un joven fue apuñalado anoche a pocos metros de su vivienda. Si bien todo se encuentra bajo investigación, trascendió que el hecho ocurrió cuando la víctima llegaba en su auto y fue sorprendida por al menos una persona que lo interceptó antes de ingresar al domicilio.

Según indicaron testigos y vecinos del barrio, el joven -cuya identidad no trascendió- fue atacado con un arma blanca. Todo sucedió en cuestión de segundos: el joven habría frenado su Peugeot blanco a metros de la casa y fue abordado por quien finalmente lo atacó.

“El chico frenó acá y lo apuñalaron. Fue todo muy rápido. Por suerte no perdió la consciencia y los vecinos lo contuvieron hasta que llegó la ambulancia”, relató un frentista que presenció el hecho y todavía no logra salir del asombro.

Testigos indicaron a EL DIA que la víctima fue asistida por personal médico, aunque al cierre de esta edición se desconocía su estado de salud. Mientras tanto, la Policía montó un amplio operativo en los alrededores La zona permaneció vallada durante un largo tiempo, mientras los peritos trabajaban en la escena y recolectaban evidencias.

“Acá ya no se puede vivir tranquilo. Hace unos días le robaron a una mujer cuando volvía del trabajo, y a la vuelta entraron a una casa”, comentó una vecina que se encontraba en el lugar. Lo cierto es que la preocupación crece entre los habitantes del barrio, que aseguran sentirse “desprotegidos” ante la seguidilla de hechos violentos. “Pedimos más controles, patrulleros. No puede ser que ataquen a un chico que solo llegaba a su casa”, reclamaron.

 

LE PUEDE INTERESAR

Son menores y robaban autos a punta de pistola

LE PUEDE INTERESAR

Desesperada búsqueda de un hombre en La Plata
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Renuevan el alerta NARANJA por tormentas en La Plata y la Región: ¿a qué hora llega la lluvia?

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia

"Tierras raras" a 300 kilómetros de La Plata: la UNLP estudia minerales estratégicos en la Provincia

VIDEO.- Espert se quebró, rompió el llanto en vivo al hablar del escándalo y admitió vuelos con Machado

Revuelo en un colegio católico de La Plata por el precio de la cuota

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Videos y fotos.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
+ Leidas

Uno por uno

VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín

Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria

Un intento de Kicillof, el freno de La Cámpora y los cargos en juego

Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería

El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal

VIDEO. El llanto de Espert: contó su vínculo con Machado
Últimas noticias de Policiales

Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”

Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso

Son menores y robaban autos a punta de pistola

Desesperada búsqueda de un hombre en La Plata
Información General
VIDEO. Peregrinación a Luján: una multitud rumbo a la Basílica
La Antártida, con deshielos similares a los del Ártico
VIDEO. Una multitud caminó hasta Luján en otra histórica procesión
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 5 de octubre
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Domingo con lluvia durante todo el día: ¿cuándo mejora en La Plata?
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
Espectáculos
Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro
La Agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Venció el amor: el final feliz de Selena Gomez
Nicola Peltz: la “it girl” de cuna de oro que enfrentó a los Beckham
Vuelve “Gumball”: un mundo desquiciado que dio una segunda oportunidad a personajes descartados
Deportes
Franco Colapinto larga 16 en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
VIDEO. Gimnasia: se trajo media salvación de Junín
Un nuevo dolor de cabeza para la tesorería
Clazón: “El plan salió y se ejecutó bien la idea”
Nelson Insfrán tuvo otra tarde soñada en Junín

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla