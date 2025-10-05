Un joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
El Gobierno, entre la búsqueda de apoyo económico y político y los escándalos que queman, como el de Espert
VIDEO. Sueño cumplido: Tricolores inauguró su nuevo polideportivo
Franco Colapinto larga 16 en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
Domingo con lluvia durante todo el día: ¿cuándo mejora en La Plata?
El rayo “turisteador”, la cena de los caimanes y las “propiedades” de la farmacopea amazónica
VIDEO. Los Tilos se quedó con otro clásico y lo festejó como merecía
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Un intento de Kicillof, el freno de La Cámpora y los cargos en juego
Disturbios y enfrentamientos en la visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe
Alta presión cambiaria y consumo en retroceso, con las urnas a la vista
Pese a la guerra política, ahora el mercado pareció decir “sí”
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este domingo 5 de octubre
El problema de Argentina es el sobreendeudamiento más que el déficit fiscal
Un “jefe” encima de Pequeño J: “No es verosímil que él sea un líder narco”
Elba Marcovecchio reveló que tuvo un cruce con una de las hijas de Jorge Lanata en los Martín Fierro
Desvalijan y destrozan la casa de una abuela a metros de Plaza Paso
En la mente vale todo... Las fantasías sexuales, un viaje íntimo de deseo
Babasónicos le dio vida a todo y deslumbró en el Hipódromo de La Plata
Vuelve “Gumball”: un mundo desquiciado que dio una segunda oportunidad a personajes descartados
Nicola Peltz: la “it girl” de cuna de oro que enfrentó a los Beckham
Crochet: el tejido artesanal que conquista la temporada primavera-verano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Si bien todo es materia de investigación, una persona fue interceptada anoche a metros de su vivienda ubicada en 13 y 96
Un dramático episodio de violencia volvió a sacudir a los vecinos de la zona de 13 y 96, en el límite entre Altos de San Lorenzo y Villa Elvira, donde un joven fue apuñalado anoche a pocos metros de su vivienda. Si bien todo se encuentra bajo investigación, trascendió que el hecho ocurrió cuando la víctima llegaba en su auto y fue sorprendida por al menos una persona que lo interceptó antes de ingresar al domicilio.
Según indicaron testigos y vecinos del barrio, el joven -cuya identidad no trascendió- fue atacado con un arma blanca. Todo sucedió en cuestión de segundos: el joven habría frenado su Peugeot blanco a metros de la casa y fue abordado por quien finalmente lo atacó.
“El chico frenó acá y lo apuñalaron. Fue todo muy rápido. Por suerte no perdió la consciencia y los vecinos lo contuvieron hasta que llegó la ambulancia”, relató un frentista que presenció el hecho y todavía no logra salir del asombro.
Testigos indicaron a EL DIA que la víctima fue asistida por personal médico, aunque al cierre de esta edición se desconocía su estado de salud. Mientras tanto, la Policía montó un amplio operativo en los alrededores La zona permaneció vallada durante un largo tiempo, mientras los peritos trabajaban en la escena y recolectaban evidencias.
“Acá ya no se puede vivir tranquilo. Hace unos días le robaron a una mujer cuando volvía del trabajo, y a la vuelta entraron a una casa”, comentó una vecina que se encontraba en el lugar. Lo cierto es que la preocupación crece entre los habitantes del barrio, que aseguran sentirse “desprotegidos” ante la seguidilla de hechos violentos. “Pedimos más controles, patrulleros. No puede ser que ataquen a un chico que solo llegaba a su casa”, reclamaron.
LE PUEDE INTERESAR
Son menores y robaban autos a punta de pistola
LE PUEDE INTERESAR
Desesperada búsqueda de un hombre en La Plata
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí