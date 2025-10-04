Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte

4 de Octubre de 2025 | 09:18

Escuchar esta nota

Una vecina de 72 años del barrio Norte de La Plata denunció haber sido víctima de un violento robo en su vivienda de calle 12 entre 42 y 43, mientras se encontraba de viaje. Al regresar, se encontró con el portón principal destrozado y la casa completamente revuelta.

“Me dieron vuelta la casa, rompieron todo para entrar. Barretearon un portón de un metro noventa de alto y seis centímetros de espesor, y después forzaron dos puertas más. Nadie escuchó nada”, contó con impotencia Silvia, quien vive desde hace tres décadas en la misma propiedad.

Según relató en exclusiva a EL DIA, los delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar y llevarse distintos objetos de valor. Sin embargo, lo que más lamenta la mujer no es la pérdida material, sino la desaparición de su vieja computadora personal, donde guardaba todos sus estudios médicos. “Tenía ocho años, pero ahí tenía todo lo que necesito para un tratamiento que empiezo dentro de pocos días. Eso es lo que más me duele”, expresó.

Desde que descubrió el robo, la vecina no ha parado de ordenar y reparar los destrozos. “Cajones que no cierran, ropa tirada por todos lados. Es terrible cómo me rompieron la casa. Y ahora tengo que gastar más para arreglarla”, se quejó.

La vecina también apuntó contra la falta de patrullaje en la zona, una queja que comparten muchos residentes de ese sector platense. “Acá no pasa un policía. Somos Barrio Norte, pero parece tierra de nadie. Y mientras tanto, el gobernador está tranquilo mirando pasar los días”, reclamó con enojo.

Por último, el hecho reaviva el malestar vecinal por la inseguridad en el casco urbano, donde en las últimas semanas se registraron otros robos similares mientras los propietarios no estaban en sus casas. La mujer adelantó que presentará la denuncia y que enviará imágenes de los daños sufridos en su vivienda para visibilizar la situación.

