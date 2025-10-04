Llegó el gran día para la comunidad de Tricolores

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”
El FMI y EE UU coordinan un amplio apoyo financiero para Argentina
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos
Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral
La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
Milei y Macri se reunieron en Olivos y acordaron trabajar juntos
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Denuncian al Gobierno por la exportación de granos sin retenciones
El dólar oficial se movió poco, pero en la semana aumentó 100 pesos
Pedido y arenga a los intendentes para que “no bajen los brazos”
Alerta por el dengue: proponen un plan de prevención y control
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Llegó uno de los días más importantes en la historia de medio siglo del Club Tricolores: hoy se concretará la inauguración de su nueva sede y polideportivo, un amplio hogar de 38.000 metros cuadrados, ubicado en la localidad de Arana.
La cita será desde las 11 de la mañana, en la intersección de calle 648 y avenida 1, con un programa de actividades en el marco de un programa de festejos por la llegada de la primavera.
El proyecto, impulsado por la Fundación Florencio Pérez, incluye un polideportivo cubierto de 1.550 m² con una cancha de básquet reglamentaria de piso de madera premium, vestuarios para equipos y árbitros, baños adaptados, cocina buffet, habitación para personal de vigilancia y cámaras de seguridad.
Además, el complejo cuenta con tres canchas de fútbol (dos con medidas reglamentarias para partidos con equipos de 7 y 11 jugadores), una de las cuales ya está disponible para uso.
Actualmente, más de 500 chicos y jóvenes de entre 13 y 35 años participan a diario en actividades deportivas y sociales en el club, que también ofrece clases de apoyo escolar financiadas por la Fundación.
La expectativa es que con estas instalaciones se sumen aún más integrantes a la comunidad tricolor, de reconocida trayectoria en diversas competencias de orden local.
LE PUEDE INTERESAR
Alerta por el dengue: proponen un plan de prevención y control
LE PUEDE INTERESAR
Club Gonnet: reunión para destrabar el conflicto
Fundado el 17 de abril de 1972, el Club mantiene su objetivo de desarrollar una intensa labor social y deportiva. Por eso, es una de las instituciones principales en la Liga Amateur Platense de Fútbol.
Desde su creación se ha destacado en este deporte. Actualmente, cuenta con planteles de todas las divisiones de las que dispone la Liga Amateur Platense y también desde comienzos de 2019 incorporó la Escuela formativa.
La agenda del día incluye un acto protocolar a las 11.30 con el desfile de las divisiones de menores del Club junto a la Banda de la Policía, izamiento de banderas, entonación del Himno Nacional y discursos de referentes deportivos, institucionales y autoridades locales y provinciales.
El acto culminará con el corte de cinta inaugural y una suelta de globos.
La propuesta para esta jornada histórica abarcará toda la jornada. Desde las 13.30 se abrirá paso a una tarde recreativa en formato kermés familiar, con food trucks, actividades deportivas con premios, shows de magia, globología y propuestas para todas las edades.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí