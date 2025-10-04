Llegó el gran día para la comunidad de Tricolores

El polideportivo, con parquet multiuso y una de las canchas / el dia

Llegó uno de los días más importantes en la historia de medio siglo del Club Tricolores: hoy se concretará la inauguración de su nueva sede y polideportivo, un amplio hogar de 38.000 metros cuadrados, ubicado en la localidad de Arana.

La cita será desde las 11 de la mañana, en la intersección de calle 648 y avenida 1, con un programa de actividades en el marco de un programa de festejos por la llegada de la primavera.

El proyecto, impulsado por la Fundación Florencio Pérez, incluye un polideportivo cubierto de 1.550 m² con una cancha de básquet reglamentaria de piso de madera premium, vestuarios para equipos y árbitros, baños adaptados, cocina buffet, habitación para personal de vigilancia y cámaras de seguridad.

Además, el complejo cuenta con tres canchas de fútbol (dos con medidas reglamentarias para partidos con equipos de 7 y 11 jugadores), una de las cuales ya está disponible para uso.

Actualmente, más de 500 chicos y jóvenes de entre 13 y 35 años participan a diario en actividades deportivas y sociales en el club, que también ofrece clases de apoyo escolar financiadas por la Fundación.

La expectativa es que con estas instalaciones se sumen aún más integrantes a la comunidad tricolor, de reconocida trayectoria en diversas competencias de orden local.

Fundado el 17 de abril de 1972, el Club mantiene su objetivo de desarrollar una intensa labor social y deportiva. Por eso, es una de las instituciones principales en la Liga Amateur Platense de Fútbol.

Desde su creación se ha destacado en este deporte. Actualmente, cuenta con planteles de todas las divisiones de las que dispone la Liga Amateur Platense y también desde comienzos de 2019 incorporó la Escuela formativa.

La agenda de la jornada

La agenda del día incluye un acto protocolar a las 11.30 con el desfile de las divisiones de menores del Club junto a la Banda de la Policía, izamiento de banderas, entonación del Himno Nacional y discursos de referentes deportivos, institucionales y autoridades locales y provinciales.

El acto culminará con el corte de cinta inaugural y una suelta de globos.

PROPUESTAS PARA LA TARDE

La propuesta para esta jornada histórica abarcará toda la jornada. Desde las 13.30 se abrirá paso a una tarde recreativa en formato kermés familiar, con food trucks, actividades deportivas con premios, shows de magia, globología y propuestas para todas las edades.