La reacción de Fede Bal cuando Mirtha Legrand le dijo que es un mentiroso serial

Fede Bal estuvo este sábado en La Noche de Mirtha y protagonizó un sincero intercambio con la conductora sobre su vida amorosa. El video.
Fede Bal estuvo invitado en La Noche de Mirtha (El Trece) este sábado 4 de octubre y en un entretenido ida y vuelta con la conductora confesó por qué le duran poco sus relaciones amorosas.
El hijo de Carmen Barbieri justificó su historial diciendo que existe una nueva dinámica de pareja: “La gente se está vinculando de otra manera, yo mentí mucho y no lo digo orgulloso, estoy cambiando, lo mío es un paso antes de las relaciones abiertas”.
Fue entonces cuando Mirtha Legrand no tardó en arrojar: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejas? ¿Te desenamoras o cómo es la cosa?“. Fede Bal se definió a sí mismo como un amante de ascensos veloces y descensos igualmente rápidos en el plano sentimental.
“Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual, tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”, indicó el actor.
Mirtha resumió y repreguntó si la responsabilidad estaba en él o en la otra persona. “Se te va el amor, ¿la falla está en vos o en la otra persona?”, indagó. Ante esto, Fede asumió la culpa: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas".
Y Mirtha Legrand también quiso saber cómo manejaba el fin de esos romances. “Y vos te aburrís... ¿cómo se los decís?“. Así, Bal se mostró poco orgulloso de su comportamiento pasado: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha".
Cuál es el historial amoroso de Fede Bal
Federico Bal ha tenido un historial amoroso muy extenso y mediático, con múltiples parejas famosas, varias polémicas de infidelidad y romances que han incluido figuras reconocidas del espectáculo argentino.
Si bien por estos días salió a la luz su nueva relación con Evelyn Botto, conductora y actriz de doblaje, después de haberse separado este año de Florencia Díaz, lo cierto es que el currículum sentimental del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal es de lo más variado.
Con Tamara Gala compartió elenco teatral y relación en 2012, y si bien en su momento se dijo que el romance terminó mal no hubo problemas de infidelidad.
Stefi Xipolitakis fue otro de los amores de Fede, con quien mantuvo un breve noviazgo en 2013 y una ruptura poco amistosa.
Dos años después vendría el tormentoso noviazgo con Barbie Vélez durante 2015 y 2016. Y si bien apostaron a la convivencia y hasta hubo planes de casamiento, fuertes denuncias cruzadas de violencia e infidelidad hicieron que se separasen incluso quedando enfrentadas sus madres, Carmen Barbieri y Nazarena Vélez.
Luego llegaría el turno de Laurita Fernández en la vida amorosa de Fede Bal. Se trató de un romance surgido en Bailando por un sueño, confirmado después de varias crisis y rumores de infidelidad, con múltiples reconciliaciones y rupturas.
El de Flor Marcasoli fue una relación que se cruzó con el fin de su pareja con Barbie Vélez. Mientras que con Sofía Aldrey mantuvo un noviazgo de tres años y podría decirse que fue el más estable y extenso, si bien terminó en medio de varios escándalos por infidelidades con varios personajes del medio, incluidas Claudia Albertario y Estefi Berardi.
