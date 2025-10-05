Son menores y robaban autos a punta de pistola

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
La temible banda operaba en Berazategui y en otras zonas del Conurbano. Se mostraban en redes con armas y dinero robado
Una serie de allanamientos simultáneos en Avellaneda permitió detener a cuatro menores acusados de integrar una organización delictiva dedicada al robo de autos a mano armada en distintas zonas del sur del Conurbano bonaerense. Se trata de un grupo de adolescentes de entre 13 y 17 años que, según la investigación, actuaba con una violencia inusitada y se jactaba de sus delitos a través de redes sociales, donde difundían videos manejando autos robados y mostrando armas.
La investigación comenzó el 9 de septiembre pasado, cuando la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Berazategui detectó una serie de hechos con un mismo patrón: víctimas abordadas por jóvenes armados que se apoderaban de los vehículos en pocos segundos. A partir de esas denuncias, los efectivos iniciaron tareas de vigilancia, seguimiento y análisis de redes sociales, donde los presuntos autores dejaban rastros evidentes de su actividad criminal.
De esa manera, se pudo determinar que la banda, conocida informalmente como “La Banda de los Menores”, operaba principalmente en Berazategui, aunque también extendía su accionar hacia Avellaneda, Dock Sud y la Isla Maciel. Utilizaban armas de fuego para reducir a los conductores y luego trasladaban los autos a distintos puntos donde eran escondidos o desmantelados.
Con las pruebas recolectadas, la fiscalía solicitó seis órdenes de allanamiento y seis de detención. Los operativos se llevaron a cabo de forma simultánea en distintos domicilios de Avellaneda, y contaron con la participación de la DDI Quilmes y personal de la SDDI Berazategui. El resultado fue el arresto de cuatro adolescentes identificados por sus iniciales: A. (13 años), A. (14), M. (15) y N. (17).
Durante los allanamientos se secuestraron tres armas de fuego, 21 municiones de distintos calibres y una suma de dinero en efectivo. También recuperaron vehículos robados.
