La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas

En el marco de la primera edición de la Semana de la Música, organizada por la Municipalidad de La Plata con motivo del 143° aniversario de la ciudad, este sábado 22 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, medio centenar de espacios culturales de la capital bonaerense ofrecerán espectáculos abiertos y gratuitos para toda la comunidad.
La iniciativa busca promover el acceso a la música en vivo, apoyar a los artistas locales, generar un espacio de encuentro y disfrute para los platenses, y fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad con una programación diversa que incluirá géneros para todos los gustos.
LOS ESPACIOS PARTICIPANTES
Casa Unclan (5 entre 63 y 64) desde las 23:00
La Alborada (53 entre 10 y 11) desde las 16:00
Crisoles (1 411) desde las 20:00
Ciudad de Gatos (17 y 71) desde las 20:00
Escenario 40 (40 entre 18 y 19) desde las 21:30
Estación Provincial (17 y 71) desde las 19:30
Paseo de Compras Meridiano V (18 y 71) desde las 17:00
Taller de las Artes (28 1949, Villa Elisa) desde las 11:00
El Galpón de la Caterva (471 y 14 bis, City Bell) desde las 20:00
Blondie Cultural (11 entre 54 y 55) desde las 20:00
La Bicicletería (40 esquina 117) desde las 20:00
Casa Hereje (40 entre 14 y 15) desde las 21:30
Esquina América (71 y 18) desde las 21:00
La Gran 7 (62 276) desde las 20:30
En eso estamos (62 entre 1 y 115) desde las 19:30
Centro Cultural Daniel Omar Favero (117 esquina 40) desde las 20:00
Peña de las Bellas Artes (49 entre 12 y 13) desde las 17:30
Teatro René Favaloro (67 160) desde las 23:59)
Teatro Abierto (38 entre 20 y 21) desde las 21:00
Club del Batuke (diagonal 78 y 63) desde las 18:30
La Caipo (9 entre 58 y 59) desde las 18:30
Espacio Sudaka (7 entre 68 y 69) desde las 20:00
Plaza Rocha (7 y 60) desde las 15:30
Café de las Artes - Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha (49 esquina 6) desde las 18:30
Centro Comercial Calle 8 (8 y 47) desde las 18:00
Plaza Italia (7 y 44) desde las 17:00
Centro Cultural Julio López (64 y 137, Los Hornos) desde las 18:00
Camping Municipal (122 y 56) desde las 13:00
Museo Almafuerte (66 entre 5 y 6) desde las 18:00
Pampa (35 entre 19 y 20)
Max Nordeau (11 entre 58 y 59) desde las 19:00
Don Bardo (70 entre 10 y 11) desde las 19:30
Catedral (14 entre 51 y 53) desde las 18:00
Distrito (46 entre 19 y 20) desde las 18:00
Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (19 y 51) desde las 20:00
Centro Comercial Calle 12 (12 y 58) desde las 18:00
Palacio Francisco López Merino (49 entre 12 y diagonal 74) desde las 18:00
Casa Incógnita (38 entre 117 y 118) desde las 13:00
República de los Niños (Camino General Belgrano y 501) desde las 18:00
El Conventillo (24 entre 66 y 67) desde las 19:30
Espacio Cultural Tita Merello (119 entre 39 y 40) desde las 18:00
Plaza Sarmiento (19 y 66) desde las 18:00
Casa Suiza (2 entre 44 y 45) desde las 18:00
Plaza Belgrano (13 entre 39 y 40) desde las 18:00
Centro Comercial Cantilo - Bodegón La Cantilo (Cantilo entre 13B y 13C, City Bell) desde las 18:00
Azulunala (69 entre 12 y 13) desde las 20:30
Centro Cultural El Subsuelo (1 entre 40 y 41) desde las 18:00
Casa Trama (7 entre 64 y 65) desde las 18:00
Centro de Fomento Villa Elvira (120 y 75) desde las 18:00
