La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas

La Plata y un sábado al ritmo de la Semana de la Música: el mapa completo con más de medio centenar de propuestas gratuitas
22 de Noviembre de 2025 | 09:26

En el marco de la primera edición de la Semana de la Música, organizada por la Municipalidad de La Plata con motivo del 143° aniversario de la ciudad, este sábado 22 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, medio centenar de espacios culturales de la capital bonaerense ofrecerán espectáculos abiertos y gratuitos para toda la comunidad.

La iniciativa busca promover el acceso a la música en vivo, apoyar a los artistas locales, generar un espacio de encuentro y disfrute para los platenses, y fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad con una programación diversa que incluirá géneros para todos los gustos. 

LOS ESPACIOS PARTICIPANTES

Casa Unclan (5 entre 63 y 64) desde las 23:00
La Alborada (53 entre 10 y 11) desde las 16:00
Crisoles (1 411) desde las 20:00
Ciudad de Gatos (17 y 71) desde las 20:00
Escenario 40 (40 entre 18 y 19) desde las 21:30
Estación Provincial (17 y 71) desde las 19:30 
Paseo de Compras Meridiano V (18 y 71) desde las 17:00
Taller de las Artes (28 1949, Villa Elisa) desde las 11:00
El Galpón de la Caterva (471 y 14 bis, City Bell) desde las 20:00
Blondie Cultural (11 entre 54 y 55) desde las 20:00
La Bicicletería (40 esquina 117) desde las 20:00
Casa Hereje (40 entre 14 y 15) desde las 21:30
Esquina América (71 y 18) desde las 21:00
La Gran 7 (62 276) desde las 20:30
En eso estamos (62 entre 1 y 115) desde las 19:30
Centro Cultural Daniel Omar Favero (117 esquina 40) desde las 20:00
Peña de las Bellas Artes (49 entre 12 y 13) desde las 17:30
Teatro René Favaloro (67 160) desde las 23:59)
Teatro Abierto (38 entre 20 y 21) desde las 21:00
Club del Batuke (diagonal 78 y 63) desde las 18:30
La Caipo (9 entre 58 y 59) desde las 18:30
Espacio Sudaka (7 entre 68 y 69) desde las 20:00
Plaza Rocha (7 y 60) desde las 15:30
Café de las Artes - Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha (49 esquina 6) desde las 18:30
Centro Comercial Calle 8 (8 y 47) desde las 18:00 
Plaza Italia (7 y 44) desde las 17:00
Centro Cultural Julio López (64 y 137, Los Hornos) desde las 18:00
Camping Municipal (122 y 56) desde las 13:00 
Museo Almafuerte (66 entre 5 y 6) desde las 18:00
Pampa (35 entre 19 y 20) 
Max Nordeau (11 entre 58 y 59) desde las 19:00
Don Bardo  (70 entre 10 y 11) desde las 19:30 
Catedral (14 entre 51 y 53) desde las 18:00 
Distrito (46 entre 19 y 20) desde las 18:00
Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (19 y 51) desde las 20:00
Centro Comercial Calle 12 (12 y 58) desde las 18:00
Palacio Francisco López Merino (49 entre 12 y diagonal 74) desde las 18:00 
Casa Incógnita (38 entre 117 y 118) desde las 13:00
República de los Niños (Camino General Belgrano y 501) desde las 18:00 
El Conventillo (24 entre 66 y 67) desde las 19:30
Espacio Cultural Tita Merello (119 entre 39 y 40) desde las 18:00
Plaza Sarmiento (19 y 66) desde las 18:00
Casa Suiza (2 entre 44 y 45) desde las 18:00 
Plaza Belgrano (13 entre 39 y 40) desde las 18:00
Centro Comercial Cantilo - Bodegón La Cantilo (Cantilo entre 13B y 13C, City Bell) desde las 18:00
Azulunala (69 entre 12 y 13) desde las 20:30
Centro Cultural El Subsuelo (1 entre 40 y 41) desde las 18:00 
Casa Trama (7 entre 64 y 65) desde las 18:00 
Centro de Fomento Villa Elvira (120 y 75) desde las 18:00

