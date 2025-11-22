La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) generó una nueva tormenta dirigencial al exigir que Estudiantes de La Plata realice un pasillo de honor para Rosario Central antes de su partido, en señal de reconocimiento al recientemente designado “Campeón de Liga 2025”.

Según la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en la salida de los equipos, se deberá conformar un pasillo entre los jugadores visitantes y niños escoltas para recibir a Central.

Tensión política entre AFA y Estudiantes

El pedido no es solo simbólico: llega en medio de una disputa abierta entre Estudiantes y la dirigencia de la AFA. El presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, criticó duramente el otorgamiento del título a Rosario Central, afirmando que no hubo votación para respaldar esa decisión.

Por su parte, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, redobló la provocación: compartió la circular de la LPF en sus redes y escribió un mensaje dirigido a Verón, al que llamó “boina multicolor”.

"Que 2026 Te/Nos Espera!! Cuídate mucho, Boina multicolor. Ahora a cumplir el Reglamento que establece el Ente Rector, la AFA. En fin…", escribió, en otra de sus descargas dirigidas a la Brujita.