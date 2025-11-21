Choque y muerte en Ruta 2: la declaración de la ex pareja del fallecido le dio un giro inesperado al caso
Un video del ex presidente de Independiente -ahora devenido en exitoso streamer- Andrés Ducatenzeiler se hizo viral y generó máxima preocupación en los seguidores de Duka.
"Quiero decirles que me están internando, me están internando en la Clínica Arcos y este mensaje se lo quiero decir a todos los que mienten sobre mi persona y no tengo vergüenza, el próximo periodista, la próxima persona que mienta sobre mí, yo lo voy a matar con mis propias manos, digan lo que quieran de mí, pero el próximo periodista o youtuber que diga una mentira sobre mí, yo lo voy a buscar y lo voy a matar con mis propias manos, quiero que deje de bien claro y acá está un testigo que se llama María que me está ayudando, el que mienta una mentira sola sobre mi persona, lo juro por quien sea mi hija que lo voy a matar con mis propias manos, ¿quedó claro? Bueno, sépanlo, hijos de mil putas, con mis propias manos lo voy a matar". Con esas palabras, Ducatenzeiler se grabó mientras estaba supuestamente en la clínica.
Qué se sabe sobre la salud de Ducatenzeiler
El video que recorrió las redes, generó un preocupante interrogante del estado de salud. Uno de los primeros en expresarse fue "su colega" Emiliano Coroniti. "Duka esta bien, lo vi bien, con familia y amigos, gracias a todos por los mensajes de cariño y preocupación".
En el Instagram de Duka, sus familiares posteron esta tardenoche: "Duka está bien y estable, gracias por sus mensaje de preocupación y afecto. Atte. familiares y amigos".
Los problemas de salud de Ducatenzeiler
“Crueldad pornográfica”: el descargo de Julieta Díaz
El propio Andrés Ducatenzeiler ha hablado públicamente de sus problemas, relacionados con la salud mental.
Más de una vez ha dicho que está medicado y que sufre "ataques de pánico".
