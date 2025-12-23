El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

El gobernador Axel Kicillof recibió ayer, junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, y la directora General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, a los representantes de todos los gremios de la Provincia. Fue para exponerles “la compleja situación económica y financiera que se atraviesa producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional”.

En ese marco, las autoridades bonaerenses comunicaron que la paritaria 2025 continuará abierta y las negociaciones se retomarán en enero de 2026.

Lo cierto es que ya no habrá nuevos aumentos salariales ni bonos en lo poco que queda de este año. De todos modos, no se descartó negociar en el primer mes de 2026 un incremento que sea retroactivo a noviembre y diciembre. El último aumento aplicado fue el acordado en agosto, que totalizó un 5% dividido en dos tramos (septiembre y noviembre, impactando en los haberes de agosto y octubre). Con esto, el acumulado salarial del año 2025 para los trabajadores bonaerenses cerró en torno al 25,9%

El punto positivo para el gobierno provincial fue el cumplimiento del pago del medio aguinaldo en tiempo y forma antes de las Fiestas.

El esquema de aumentos durante el año fue escalonado, pero se cerró con una brecha en el último bimestre debido a la falta de acuerdo para el final del año, a pesar de las últimas reuniones.

La intención de la gestión provincial es retomar las mesas técnicas a mediados de enero de 2026. Los gremios (ATE, UPCN, FEB, SUTEBA, entre otros) esperarían:

- Negociar un aumento que sea retroactivo a noviembre y diciembre para recuperar el poder adquisitivo perdido en este cierre de año.

- Discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo para la administración pública provincial.

-Establecer la pausa salarial para el primer trimestre de 2026.

La crisis sobre la mesa

Según informaron a las organizaciones sindicales “la Provincia se encuentra atravesando un contexto de crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio, que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para el Estado provincial como para los municipales. A ello se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas, por lo cual se acumula una deuda para con las y los bonaerenses de 12,9 billones de pesos”.

El comunicado agrega que “el Gobierno de la Provincia mantiene su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y la mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, indispensable para el funcionamiento del Estado provincial”.

Estuvieron presentes representantes de los gremios SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP y AJB.