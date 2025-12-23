El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Con el aguinaldo en el bolsillo: leve repunte de las ventas navideñas
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
Con el dólar oficial estable, cayó el riesgo país y mejoraron las acciones
Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
VIDEO. Inauguran una nueva sala de operaciones en tiempo real
VIDEO. Robaron $15 millones, pero “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante el llamado a los gremios, Kicillof expuso la situación “compleja” que atraviesa la economía bonaerense y le apuntó a las políticas de Nación
El gobernador Axel Kicillof recibió ayer, junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, y la directora General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, a los representantes de todos los gremios de la Provincia. Fue para exponerles “la compleja situación económica y financiera que se atraviesa producto de las decisiones y políticas del Gobierno nacional”.
En ese marco, las autoridades bonaerenses comunicaron que la paritaria 2025 continuará abierta y las negociaciones se retomarán en enero de 2026.
Lo cierto es que ya no habrá nuevos aumentos salariales ni bonos en lo poco que queda de este año. De todos modos, no se descartó negociar en el primer mes de 2026 un incremento que sea retroactivo a noviembre y diciembre. El último aumento aplicado fue el acordado en agosto, que totalizó un 5% dividido en dos tramos (septiembre y noviembre, impactando en los haberes de agosto y octubre). Con esto, el acumulado salarial del año 2025 para los trabajadores bonaerenses cerró en torno al 25,9%
El punto positivo para el gobierno provincial fue el cumplimiento del pago del medio aguinaldo en tiempo y forma antes de las Fiestas.
El esquema de aumentos durante el año fue escalonado, pero se cerró con una brecha en el último bimestre debido a la falta de acuerdo para el final del año, a pesar de las últimas reuniones.
La intención de la gestión provincial es retomar las mesas técnicas a mediados de enero de 2026. Los gremios (ATE, UPCN, FEB, SUTEBA, entre otros) esperarían:
LE PUEDE INTERESAR
Cristina Kirchner sigue internada, está estable y con una buena evolución
LE PUEDE INTERESAR
Gil Laavedra participará de una auditoria en la AFA
- Negociar un aumento que sea retroactivo a noviembre y diciembre para recuperar el poder adquisitivo perdido en este cierre de año.
- Discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo para la administración pública provincial.
-Establecer la pausa salarial para el primer trimestre de 2026.
Según informaron a las organizaciones sindicales “la Provincia se encuentra atravesando un contexto de crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio, que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para el Estado provincial como para los municipales. A ello se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la interrupción de obras y programas, por lo cual se acumula una deuda para con las y los bonaerenses de 12,9 billones de pesos”.
El comunicado agrega que “el Gobierno de la Provincia mantiene su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y la mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, indispensable para el funcionamiento del Estado provincial”.
Estuvieron presentes representantes de los gremios SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP y AJB.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí