Política y Economía |Tras el ruidoso portazo de Elías de la agrupación de Máximo Kirchner

Flamante concejal de La Cámpora, al frente del bloque peronista

23 de Diciembre de 2025 | 02:18
Edición impresa

La camporista recién asumida como concejal de La Plata Josefina Bolis será la nueva presidenta del bloque de Fuerza Patria en el deliberativo local. Así pudo saberlo EL DIA , tras un cónclave de esa bancada previo a la sesión convocada para hoy.

Hasta ahora el presidente del bloque peronista había sido Pablo Elías, quien la semana pasada anunció su alejamiento de la agrupación que conduce Máximo Kirchner, junto con un grupo de dirigentes platenses, entre los que se encuentran Omar Paz, hasta ahora muy cercano a Martín Alaniz, y la consejera escolar Roxana Palmitesta.

Elías fue el primer candidato de la lista de concejales de 2023 y, por lo tanto, el sucesor del Intendente en casos de licencia. Durante los primeros dos años condujo el bloque pero la semana pasada, en el marco de fuertes tensiones dentro de la agrupación La Cámpora a nivel local, anunció su ruptura con el espacio y la creación de uno propio de “base territorial “en apoyo al intendente, Julio Alak, al gobernador, Axel Kicillof, y a la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner”.

La salida del edil provocó un fuerte ruido dentro del camporismo y había puesto en duda la forma que tendrían los reacomodamientos institucionales dentro del Concejo Deliberante. Ayer por la mañana se conoció que, a pesar de que le quedan dos años de mandato, no continuará al frente de la bancada. Será la recientemente asumida Bolis, una dirigente que responde al ala de la titular del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout.

Consultado por EL DIA, el presidente del Cuerpo, Marcelo Galland, dijo que el cambio obedece al acuerdo interno que el gobierno de Alak estableció al asumir el Municipio: el titular del Concejo sería el alakista Galland y el titular del bloque, un camporista. “Vamos a seguir respetando ese acuerdo”, marcó. “No cambia nada. Vamos a seguir trabajando de manera colectiva. Este bloque se mantuvo hasta ahora siempre unido con todos los sectores que lo integran y continuará así”, dijo Galland en diálogo con este diario.

 

