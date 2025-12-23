La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
La platense Carolina Píparo fue designada directora del Banco Nación
Cambió el pronóstico y hay malas noticias para la cena de Navidad: calor agobiante y lluvias en La Plata
Los 100 años de la Refinería: YPF La Plata, parte central de la historia energética nacional
Asueto del viernes 26 de diciembre: ¿Qué decisión tomó la Provincia de Buenos Aires?
Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025
Tras abrochar a Fernández, ahora Gimnasia va por otro Nacho: ya hubo oferta formal por Miramón
VIDEO. Qué se sabe del robo de $15 millones en La Plata: “les pincharon” la fuga y el plan delictivo
La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global
La hermana de Messi chocó tras descompensarse y sufrió graves heridas en Miami
Inseguridad vial: de los últimos 5 años, 2025 el más trágico
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Quién era el hombre que murió al incendiarse su vivienda en Los Hornos
Polémica por una obra de asfaltado en la Isla Santiago de Ensenada
Jura y tensión: asumieron los auditores pese al reclamo del PRO
El Gobierno trabaja contrarreloj para contar con el Presupuesto
Acorralado: Ian Lucas contó todo sobre su relación con Evangelina Anderson
Cuenta DNI activó hoy el descuento en dos hipermercados de La Plata: tope y reintegro
Fuerte demanda de dinero en efectivo en los bancos platenses
Restauraron los históricos vitrales del Salón Dorado municipal
Los números de la suerte del martes 23 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
VTV en La Plata: desde cuándo rige el aumento para hacer el trámite, que pasa a costar casi $100.000
La quema de muñecos, una tradición platense que debe ser controlada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Varios juveniles del Pincha partieron a comienzo de año en busca de lugar en otros equipos, pero el 7 de enero tienen volver al Country
Los futbolistas de Estudiantes se encuentra disfrutando sus vacaciones, pero la comisión directiva está trabajando en la conformación del plantel para el 2026, en donde varios jugadores deben volver antes de fin de año y presentarse en City Bell a partir de enero.
En el Pincha se avecinan tiempos de retornos, en el cual, son ocho los jugadores, que salieron en busca de minutos, y ahora les toca regresar al conjunto estudiantil.
Entre ellos, aparecen varios que desde hace un tiempo vienen dando vueltas en otros equipos, tras no tener la posibilidad de asentarse en Estudiantes. Uno de los primeros casos es el de Ezequiel Naya, delantero categoría 2001, quien a comienzo de año emigró al Deportivo Garcilazo de la liga peruana, a préstamo por 12 meses y con opción de compra.
Este caso es particular, porque el Tanque tuvo una gran temporada en el equipo incaico, con 8 goles en 31 partidos, por lo cual, la Institución decidió hacer uso de la opción, pero el futbolista se negó. El oriundo de Chacabuco debe regresar al Country para realizar la pretemporada el 7 de enero.
El extremo Agustín Palavecino con paso en Aldosivi, también debe pegar la vuelta a La Plata. En el Tiburón jugó 23 partidos y marcó 2 goles. Por su parte, Gonzalo Piñeiro, también con pasado reciente en el conjunto marplatense, tiene que volver tras un irregular paso por Tigre, en donde disputó 12 partidos, y nunca pudo tener continuidad esperada, recién estuvo cerca en el final de la temporada.
Los otros dos futbolistas que se fueron a préstamo a comienzo de año con opción de compra y deben regresar son: Mateo Schwartz y Santiago Flores, ambos desde Independiente Rivadavia de Mendoza.
LE PUEDE INTERESAR
Santiago Arzamendia fue operado y tendrá una prolongada recuperación
LE PUEDE INTERESAR
El Pincha ya conoce con qué equipos compartirá el bombo 2 de Libertadores
El primero, mediocampista categoría 2004, todavía no debutó con el primer equipo de Estudiantes, y por eso salió en busca de minutos en otro equipo. Aunque no tuvo suerte en la Lepra, ya que tampoco pudo tener su bautismo, pero fue campeón de la Copa Argentina.
A diferencia de Schwartz, Flores, marcador central, oriundo de la localidad bonaerense de Colón, el Mariscal disputó 3 partidos en su segunda etapa en el conjunto mendocino, ya que durante 2024 fue protagonista del ascenso del equipo a la máxima categoría del fútbol argentino.
Además, los jugadores que se fueron a préstamo, sin cargo ni opción de compra, y deben presentarse en City Bell, en la primera semana de enero son: Nicolás Fernández desde Colón, Axel Atum de Racing de Montevideo y Juan Pablo Zozaya, que se encuentra en Central Córdoba de Santiago del Estero.
Por otro lado, Matías Mansilla (Atlético Tucumán), Mauro Méndez (Banfield), Alexis Manyoma (Colorado MLS), Luciano Giménez (Huracán), Bautista Kociubinski (City Torque) y Fabricio Amato (Zalaegerszeg), se les termina el contrato con sus respectivos equipos a mitad de 2026.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí