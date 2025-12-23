Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |se presentarán en city bell en 2026

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

Varios juveniles del Pincha partieron a comienzo de año en busca de lugar en otros equipos, pero el 7 de enero tienen volver al Country

Uno por uno, los 8 jugadores que deben regresar a Estudiantes: cómo les fue en 2025

ezequiel naya regresa a estudiantes tras su paso por deportivo garcilazo

23 de Diciembre de 2025 | 02:56
Edición impresa

Los futbolistas de Estudiantes se encuentra disfrutando sus vacaciones, pero la comisión directiva está trabajando en la conformación del plantel para el 2026, en donde varios jugadores deben volver antes de fin de año y presentarse en City Bell a partir de enero.

En el Pincha se avecinan tiempos de retornos, en el cual, son ocho los jugadores, que salieron en busca de minutos, y ahora les toca regresar al conjunto estudiantil.

Entre ellos, aparecen varios que desde hace un tiempo vienen dando vueltas en otros equipos, tras no tener la posibilidad de asentarse en Estudiantes. Uno de los primeros casos es el de Ezequiel Naya, delantero categoría 2001, quien a comienzo de año emigró al Deportivo Garcilazo de la liga peruana, a préstamo por 12 meses y con opción de compra.

Este caso es particular, porque el Tanque tuvo una gran temporada en el equipo incaico, con 8 goles en 31 partidos, por lo cual, la Institución decidió hacer uso de la opción, pero el futbolista se negó. El oriundo de Chacabuco debe regresar al Country para realizar la pretemporada el 7 de enero.

El extremo Agustín Palavecino con paso en Aldosivi, también debe pegar la vuelta a La Plata. En el Tiburón jugó 23 partidos y marcó 2 goles. Por su parte, Gonzalo Piñeiro, también con pasado reciente en el conjunto marplatense, tiene que volver tras un irregular paso por Tigre, en donde disputó 12 partidos, y nunca pudo tener continuidad esperada, recién estuvo cerca en el final de la temporada.

Los otros dos futbolistas que se fueron a préstamo a comienzo de año con opción de compra y deben regresar son: Mateo Schwartz y Santiago Flores, ambos desde Independiente Rivadavia de Mendoza.

El primero, mediocampista categoría 2004, todavía no debutó con el primer equipo de Estudiantes, y por eso salió en busca de minutos en otro equipo. Aunque no tuvo suerte en la Lepra, ya que tampoco pudo tener su bautismo, pero fue campeón de la Copa Argentina.

A diferencia de Schwartz, Flores, marcador central, oriundo de la localidad bonaerense de Colón, el Mariscal disputó 3 partidos en su segunda etapa en el conjunto mendocino, ya que durante 2024 fue protagonista del ascenso del equipo a la máxima categoría del fútbol argentino.

Además, los jugadores que se fueron a préstamo, sin cargo ni opción de compra, y deben presentarse en City Bell, en la primera semana de enero son: Nicolás Fernández desde Colón, Axel Atum de Racing de Montevideo y Juan Pablo Zozaya, que se encuentra en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por otro lado, Matías Mansilla (Atlético Tucumán), Mauro Méndez (Banfield), Alexis Manyoma (Colorado MLS), Luciano Giménez (Huracán), Bautista Kociubinski (City Torque) y Fabricio Amato (Zalaegerszeg), se les termina el contrato con sus respectivos equipos a mitad de 2026.

 

 

