Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Marcas y Tendencias

Aprovechá las promociones en Vellezo para estas Fiestas

ESPACIO PATROCINADO

Aprovechá las promociones en Vellezo para estas Fiestas
23 de Diciembre de 2025 | 05:00

Escuchar esta nota

Visitá la heladería VELLEZO más cercana en el Centro, Los Hornos, La Cumbre, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, Villa Elisa, Berisso y Ensenada, y aprovechá los mejores precios y ofertas para estas Fiestas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Los jugadores que deben regresar a Estudiantes

Domínguez: luego de los festejos llega la hora de definir

El Gobierno bonaerense deja abierta la paritaria y convoca para enero

VIDEO. Nacho Fernández: “Estoy cumpliendo con mi palabra”

Vietto se despidió de Racing y le pegó con un caño a Gustavo Costas

Nacho Miramón, el otro objetivo que persigue Gimnasia

La pequeña Olivia, con alma de cantante y la atracción de la mañana

El calor agobiante no dará tregua en la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla