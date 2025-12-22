El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba por orden judicial

Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Desde el Gobierno buscan bajar la tensión con el PRO: "Tenemos que seguir trabajando juntos"
Nacho Fernández lloró en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
VIDEO. El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba
VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias
Aseguran que Cristina Kirchner se recupera sin complicaciones
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Lunes con calor en La Plata y se anuncian tormentas: ¿cómo va a estar el tiempo la noche del 24?
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos
Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"
Sin Milei, se reúne la mesa política del Gobierno pensando en el Presupuesto 2026
El Gobierno dejará de informar el balance de dólares por turismo
Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Hoy, con Cuenta DNI, descuento en un supermercado de La Plata: tope y reintegro
¿Tenés hora? El modelo de reloj de Franco Colapinto, una joya suiza de máxima exclusividad, tope de gama
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Los médicos de La Plata levantan la bandera a favor de la vacunación
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una familia del barrio San Carlos vive un drama y este lunes denunciaron que se realizó un allanamiento en el que la Justicia ordenó llevarse a una beba, según denunciaron. Tal como informó EL DIA, una mujer presentó un pedido de revisión judicial respecto de una resolución dictada por el Juzgado de Familia N° 3 de La Plata, vinculada al régimen de cuidado de una pequeña de 16 meses. La solicitud fue impulsada por la abuela paterna, quien cuestionó la medida que dispone que la niña permanezca los fines de semana en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, junto a su madre.
Lo cierto es que hoy efectivos policiales llegaron a la casa donde reside la nena con una orden judicial y entraron a la fuerza, rompiendo la puerta y otros objetos de valor, tal como describieron los testigos y se ve en los videos. Se vivieron momentos de extrema tensión.
En un chat que filtraron, se lee que las autoridades exigen dejar ingresar al personal de la Fuerza: "Si puede acercarse su hijo al domicilio así nos abre. Es para constatar cómo esta la nena".
Según a lo informado, el conflicto se originó tras la separación de los progenitores de la niña, ocurrida en septiembre de 2024. A partir de ese momento, la madre de la beba se trasladó nuevamente a Longchamps, mientras que la menor quedó al cuidado de su padre y de sus abuelos paternos, en una vivienda del barrio San Carlos.
Según explicó Paola Alejandra Sacchi a EL DIA, abuela paterna de la niña, la resolución judicial cuestionada establece un régimen de permanencia que obliga a trasladar a la menor los fines de semana al domicilio materno. Frente a ello, la familia paterna manifestó su oposición y planteó ante la Justicia la existencia de antecedentes que, a su criterio, deberían ser valorados antes de dar cumplimiento efectivo a la medida.
Respecto a lo ocurrido hoy, en las imágenes que fueron filmadas minutos después del procedimiento judicial, ella cuenta que "se llevaron a la nena al juzgado, sin chupete ni pañales. Me rompieron todos los vidrios de la puerta con una maza. Me cagaron a palos". Y agregó: "Lastimaron a mi perro, está todo lleno de sangre".
LE PUEDE INTERESAR
Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
LE PUEDE INTERESAR
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Luego en diálogo con EL DIA dijo que estaba en camino a la Comisaría La Unión porque van a llevar ahí a la pequeña. "Mañana nos espera en el juzgado la jueza para hacer un nuevo convenio. Mi abogado dijo que aceptó que actuó mal, por eso nos va a devolver a la nena".
En ese marco, Sacchi sostuvo que existen denuncias previas relacionadas con situaciones de violencia familiar y otras circunstancias que -según indicó- generarían un contexto que considera riesgoso para la integridad de la menor. Estas manifestaciones forman parte de los argumentos presentados por la familia en el expediente judicial, los cuales se encuentran sujetos a evaluación por parte de los órganos intervinientes.
La abuela también señaló que, ante el incumplimiento del régimen dispuesto, la jueza Claudia Eugenia Portillo resolvió aplicar una sanción económica diaria, medida que fue objetada por la parte afectada. Paralelamente, indicaron que se encuentra pendiente el tratamiento de una apelación presentada por el abogado de la familia paterna, mediante la cual se solicitó la intervención de la Cámara para que revise la decisión adoptada en primera instancia.
Desde el entorno familiar señalaron que el objetivo del planteo judicial es garantizar el interés superior de la niña y lograr que se revisen de manera integral las condiciones en las que se desarrollaría el régimen de cuidado. Lo cierto es que hoy la causa giró y se ordenó el allanamiento en la vivienda de San Carlos, de donde se llevaron a la beba en una situación de extrema tensión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí