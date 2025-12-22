El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba por orden judicial

Una familia del barrio San Carlos vive un drama y este lunes denunciaron que se realizó un allanamiento en el que la Justicia ordenó llevarse a una beba, según denunciaron. Tal como informó EL DIA, una mujer presentó un pedido de revisión judicial respecto de una resolución dictada por el Juzgado de Familia N° 3 de La Plata, vinculada al régimen de cuidado de una pequeña de 16 meses. La solicitud fue impulsada por la abuela paterna, quien cuestionó la medida que dispone que la niña permanezca los fines de semana en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, junto a su madre.

Lo cierto es que hoy efectivos policiales llegaron a la casa donde reside la nena con una orden judicial y entraron a la fuerza, rompiendo la puerta y otros objetos de valor, tal como describieron los testigos y se ve en los videos. Se vivieron momentos de extrema tensión.

En un chat que filtraron, se lee que las autoridades exigen dejar ingresar al personal de la Fuerza: "Si puede acercarse su hijo al domicilio así nos abre. Es para constatar cómo esta la nena".

Según a lo informado, el conflicto se originó tras la separación de los progenitores de la niña, ocurrida en septiembre de 2024. A partir de ese momento, la madre de la beba se trasladó nuevamente a Longchamps, mientras que la menor quedó al cuidado de su padre y de sus abuelos paternos, en una vivienda del barrio San Carlos.

Según explicó Paola Alejandra Sacchi a EL DIA, abuela paterna de la niña, la resolución judicial cuestionada establece un régimen de permanencia que obliga a trasladar a la menor los fines de semana al domicilio materno. Frente a ello, la familia paterna manifestó su oposición y planteó ante la Justicia la existencia de antecedentes que, a su criterio, deberían ser valorados antes de dar cumplimiento efectivo a la medida.

Respecto a lo ocurrido hoy, en las imágenes que fueron filmadas minutos después del procedimiento judicial, ella cuenta que "se llevaron a la nena al juzgado, sin chupete ni pañales. Me rompieron todos los vidrios de la puerta con una maza. Me cagaron a palos". Y agregó: "Lastimaron a mi perro, está todo lleno de sangre".

Luego en diálogo con EL DIA dijo que estaba en camino a la Comisaría La Unión porque van a llevar ahí a la pequeña. "Mañana nos espera en el juzgado la jueza para hacer un nuevo convenio. Mi abogado dijo que aceptó que actuó mal, por eso nos va a devolver a la nena".

Qué se sabe del caso

En ese marco, Sacchi sostuvo que existen denuncias previas relacionadas con situaciones de violencia familiar y otras circunstancias que -según indicó- generarían un contexto que considera riesgoso para la integridad de la menor. Estas manifestaciones forman parte de los argumentos presentados por la familia en el expediente judicial, los cuales se encuentran sujetos a evaluación por parte de los órganos intervinientes.

La abuela también señaló que, ante el incumplimiento del régimen dispuesto, la jueza Claudia Eugenia Portillo resolvió aplicar una sanción económica diaria, medida que fue objetada por la parte afectada. Paralelamente, indicaron que se encuentra pendiente el tratamiento de una apelación presentada por el abogado de la familia paterna, mediante la cual se solicitó la intervención de la Cámara para que revise la decisión adoptada en primera instancia.

Desde el entorno familiar señalaron que el objetivo del planteo judicial es garantizar el interés superior de la niña y lograr que se revisen de manera integral las condiciones en las que se desarrollaría el régimen de cuidado. Lo cierto es que hoy la causa giró y se ordenó el allanamiento en la vivienda de San Carlos, de donde se llevaron a la beba en una situación de extrema tensión.