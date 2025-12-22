Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Policiales

El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba por orden judicial

22 de Diciembre de 2025 | 12:27

Escuchar esta nota

Una familia del barrio San Carlos vive un drama y este lunes denunciaron que se realizó un allanamiento en el que la Justicia ordenó llevarse a una beba, según denunciaron. Tal como informó EL DIA, una mujer presentó un pedido de revisión judicial respecto de una resolución dictada por el Juzgado de Familia N° 3 de La Plata, vinculada al régimen de cuidado de una pequeña de 16 meses. La solicitud fue impulsada por la abuela paterna, quien cuestionó la medida que dispone que la niña permanezca los fines de semana en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, junto a su madre.

Lo cierto es que hoy efectivos policiales llegaron a la casa donde reside la nena con una orden judicial y entraron a la fuerza, rompiendo la puerta y otros objetos de valor, tal como describieron los testigos y se ve en los videos. Se vivieron momentos de extrema tensión.

En un chat que filtraron, se lee que las autoridades exigen dejar ingresar al personal de la Fuerza: "Si puede acercarse su hijo al domicilio así nos abre. Es para constatar cómo esta la nena". 

Según a lo informado, el conflicto se originó tras la separación de los progenitores de la niña, ocurrida en septiembre de 2024. A partir de ese momento, la madre de la beba se trasladó nuevamente a Longchamps, mientras que la menor quedó al cuidado de su padre y de sus abuelos paternos, en una vivienda del barrio San Carlos.

Según explicó Paola Alejandra Sacchi a EL DIA, abuela paterna de la niña, la resolución judicial cuestionada establece un régimen de permanencia que obliga a trasladar a la menor los fines de semana al domicilio materno. Frente a ello, la familia paterna manifestó su oposición y planteó ante la Justicia la existencia de antecedentes que, a su criterio, deberían ser valorados antes de dar cumplimiento efectivo a la medida.

Respecto a lo ocurrido hoy, en las imágenes que fueron filmadas minutos después del procedimiento judicial, ella cuenta que "se llevaron a la nena al juzgado, sin chupete ni pañales. Me rompieron todos los vidrios de la puerta con una maza. Me cagaron a palos". Y agregó: "Lastimaron a mi perro, está todo lleno de sangre". 

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio

LE PUEDE INTERESAR

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

Luego en diálogo con EL DIA dijo que estaba en camino a la Comisaría La Unión porque van a llevar ahí a la pequeña. "Mañana nos espera en el juzgado la jueza para hacer un nuevo convenio. Mi abogado dijo que aceptó que actuó mal, por eso nos va a devolver a la nena".

Qué se sabe del caso

En ese marco, Sacchi sostuvo que existen denuncias previas relacionadas con situaciones de violencia familiar y otras circunstancias que -según indicó- generarían un contexto que considera riesgoso para la integridad de la menor. Estas manifestaciones forman parte de los argumentos presentados por la familia en el expediente judicial, los cuales se encuentran sujetos a evaluación por parte de los órganos intervinientes.

La abuela también señaló que, ante el incumplimiento del régimen dispuesto, la jueza Claudia Eugenia Portillo resolvió aplicar una sanción económica diaria, medida que fue objetada por la parte afectada. Paralelamente, indicaron que se encuentra pendiente el tratamiento de una apelación presentada por el abogado de la familia paterna, mediante la cual se solicitó la intervención de la Cámara para que revise la decisión adoptada en primera instancia.

Desde el entorno familiar señalaron que el objetivo del planteo judicial es garantizar el interés superior de la niña y lograr que se revisen de manera integral las condiciones en las que se desarrollaría el régimen de cuidado.  Lo cierto es que hoy la causa giró y se ordenó el allanamiento en la vivienda de San Carlos, de donde se llevaron a la beba en una situación de extrema tensión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Una abuela recurre a la Justicia para revisar un fallo sobre su nieta
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”

Cuando el Barba marcó al Pipa

La curiosa historia de González Pirez

Nacho Fernández lloró en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
Últimas noticias de Policiales

Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros
La Ciudad
Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos
VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
Hoy, con Cuenta DNI, descuento en un supermercado de La Plata: tope y reintegro
Deportes
Nacho Fernández lloró en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó a lo campeón un año soñado
Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve
La curiosa historia de González Pirez
Cristian Medina, del escepticismo al título: ¿lo cuenta Domínguez para el 2026?
Espectáculos
Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
¿Tenés hora? El modelo de reloj de Franco Colapinto, una joya suiza de máxima exclusividad, tope de gama
Pato Galmarini festejó sus 83 años: amoroso mensaje de Moria Casán, detalles y fotos del cumple
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Información General
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Criar un hijo ya cuesta más de $570 mil por mes
La importación de ropa usada creció por 40 y preocupa el riesgo sanitario
Los números de la suerte del lunes 22 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La salud de Cristina Kirchner: militantes hicieron una vigilia y acampan en el Sanatorio Otamendi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla