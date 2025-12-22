Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El PRO insiste con un pacto entre libertarios y kirchneristas tras la abrupta asunción de auditores en la AGN

22 de Diciembre de 2025 | 20:08

La designación de tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) desató una fuerte controversia política y judicial luego de que la Cámara de Diputados apurara este lunes al mediodía la asunción de los representantes del cuerpo en el organismo de control externo. El bloque opositor Pro advirtió sobre una maniobra irregular y denunció la existencia de un nuevo pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para concretar los nombramientos. 

La jura de los tres auditores se realizó con el presidente de la AGN a cargo del acto, en un procedimiento que el oficialismo defendió como legítimo y necesario para que el organismo alcance el quórum requerido para funcionar correctamente. Sin embargo, desde Pro insistieron en que el proceso estuvo marcado por irregularidades formales y violaciones al debido proceso que ponen en tela de juicio la legalidad de la decisión. 

Rechazo opositor y denuncia de pacto

El jefe del bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, calificó lo ocurrido como una “jura irregular” al afirmar que el oficialismo y sus aliados actuaron con premura para consumar la asunción de los auditores, incluso ante la existencia de un amparo judicial presentado por la bancada opositora para frenar el proceso. “Del mismo modo que corrieron desesperados para votar a las 2:55 de la madrugada, hoy volvieron a apurarse para consumar una jura irregular”, afirmó Ritondo al cuestionar la maniobra. 

El partido PRO denunció en su presentación que las designaciones “nacen viciadas de nulidad”, basándose en argumentos como resoluciones fechadas antes de que se realizara la votación, la inclusión de las designaciones fuera del temario de sesiones extraordinarias y la falta de debate previo y tratamiento en la comisión correspondiente. 

Además, desde el espacio opositor se advirtió que la designación de las autoridades de la AGN no fue contemplada en el decreto de convocatoria al Congreso, lo que, según sus referentes, contraviene el artículo 63 de la Constitución Nacional al tratarse de temas no incluidos en el listado de asuntos habilitados para las sesiones extraordinarias. 

Pro sostuvo que este tipo de acuerdos dañan la confianza en las instituciones. Fuentes del partido señalaron que lo ocurrido representa una alianza “entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo” para avanzar con decisiones clave en órganos de control, pese a las objeciones parlamentarias y judiciales presentadas. 

Defensa oficialista

Desde el entorno del oficialismo y de la AGN, en tanto, se defendió la legalidad del acto. El presidente de la Auditoría afirmó que el trámite se realizó de acuerdo con derecho y que la integración del organismo es fundamental para que pueda ejercer su función de control externo del sector público, como lo establece el marco constitucional y legal vigente.

 

