Así fue la persecución por las calles de La Plata de la banda tras cometer una salidera bancaria

Padre e hija murieron en un fatal accidente en Ruta 2 hacia La Plata: quiénes eran las víctimas
Padre e hija murieron en un fatal accidente en Ruta 2 hacia La Plata: quiénes eran las víctimas
Paritaria con estatales y docentes: la Provincia convocará a los gremios para enero
Una camporista presidirá el bloque de concejales del PJ en La Plata
En fotos y videos | Así fue la persecución y caída de la banda que perpetró una salidera bancaria en La Plata
Operaron a Santiago Arzamendia: el nuevo parte médico y cómo sigue su recuperación
Mauro Icardi aterrizó en Argentina junto a la China Suárez para ir a buscar a sus hijas
Denuncian amenazas a testigos del crimen de Agustín González en Tolosa
A 38 años de su muerte: Luca Prodan, el marciano que transformó el rock nacional
VIDEO. El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba
La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"
Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Graves incidentes en Quilmes tras protesta de cuidacoches contra la regulación
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
Aseguran que Cristina Kirchner se recupera sin complicaciones
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
Lunes con calor en La Plata y se anuncian tormentas: ¿cómo va a estar el tiempo la noche del 24?
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos
Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"
Sin Milei, se reúne la mesa política del Gobierno pensando en el Presupuesto 2026
El Gobierno dejará de informar el balance de dólares por turismo
Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una banda dedicada a la modalidad de salidera bancaria fue interceptada este lunes en La Plata luego de una extensa persecución policial que se inició en el casco urbano y finalizó en la zona norte de la ciudad. Como resultado del operativo, dos sospechosos fueron aprehendidos y se logró recuperar una suma millonaria de dinero en efectivo.
El procedimiento se activó tras un alerta emitido por el sistema 911, que dio aviso sobre un robo cometido en inmediaciones de diagonal 73 y calle 24. A partir de la descripción aportada, efectivos de Motorizada SASU, junto a personal de otras dependencias, desplegaron un operativo cerrojo para dar con el vehículo utilizado por los autores, una camioneta Peugeot Berlingo de color azul.
El rodado fue localizado en circulación y, al advertir la presencia policial, sus ocupantes emprendieron una fuga a gran velocidad, iniciándose una persecución por distintas arterias de la ciudad. Durante el seguimiento, dos de los ocupantes se arrojaron del vehículo en movimiento y escaparon hacia una zona descampada.
Finalmente, la camioneta fue interceptada en Camino Centenario y calle 509, donde los efectivos lograron aprehender a los dos ocupantes restantes y secuestrar diversos elementos vinculados al hecho. La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 y del Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial La Plata.
De acuerdo a la información oficial, el robo ocurrió luego de que la víctima realizara una extracción de dinero en una entidad bancaria privada ubicada en la zona de calles 44 y 23. Al retirarse del lugar, advirtió que uno de los neumáticos de su vehículo se encontraba pinchado, por lo que se dirigió a una gomería situada en diagonal 73 y 24.
Mientras el rodado era reparado, cuatro hombres aprovecharon la situación y sustrajeron del interior del vehículo una mochila de color gris que contenía una suma millonaria de dinero en efectivo, para luego darse a la fuga a bordo de la camioneta.
Tras la persecución y las detenciones, los agentes secuestraron la camioneta Peugeot Berlingo, la mochila con el dinero, guantes negros, un binocular de larga vista, prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el ilícito y un teléfono celular.
La víctima no sufrió lesiones, mientras que se realizó un rastrillaje en la zona para dar con los otros dos implicados que lograron escapar, aunque con resultado negativo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí