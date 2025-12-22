Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Policiales

Así fue la persecución por las calles de La Plata de la banda tras cometer una salidera bancaria

22 de Diciembre de 2025 | 17:22

Escuchar esta nota

Una banda dedicada a la modalidad de salidera bancaria fue interceptada este lunes en La Plata luego de una extensa persecución policial que se inició en el casco urbano y finalizó en la zona norte de la ciudad. Como resultado del operativo, dos sospechosos fueron aprehendidos y se logró recuperar una suma millonaria de dinero en efectivo.

El procedimiento se activó tras un alerta emitido por el sistema 911, que dio aviso sobre un robo cometido en inmediaciones de diagonal 73 y calle 24. A partir de la descripción aportada, efectivos de Motorizada SASU, junto a personal de otras dependencias, desplegaron un operativo cerrojo para dar con el vehículo utilizado por los autores, una camioneta Peugeot Berlingo de color azul.

El rodado fue localizado en circulación y, al advertir la presencia policial, sus ocupantes emprendieron una fuga a gran velocidad, iniciándose una persecución por distintas arterias de la ciudad. Durante el seguimiento, dos de los ocupantes se arrojaron del vehículo en movimiento y escaparon hacia una zona descampada.

Finalmente, la camioneta fue interceptada en Camino Centenario y calle 509, donde los efectivos lograron aprehender a los dos ocupantes restantes y secuestrar diversos elementos vinculados al hecho. La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 y del Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial La Plata.

                                                                                 

El hecho

De acuerdo a la información oficial, el robo ocurrió luego de que la víctima realizara una extracción de dinero en una entidad bancaria privada ubicada en la zona de calles 44 y 23. Al retirarse del lugar, advirtió que uno de los neumáticos de su vehículo se encontraba pinchado, por lo que se dirigió a una gomería situada en diagonal 73 y 24.

Mientras el rodado era reparado, cuatro hombres aprovecharon la situación y sustrajeron del interior del vehículo una mochila de color gris que contenía una suma millonaria de dinero en efectivo, para luego darse a la fuga a bordo de la camioneta.

Tras la persecución y las detenciones, los agentes secuestraron la camioneta Peugeot Berlingo, la mochila con el dineroguantes negros, un binocular de larga vistaprendas de vestir presuntamente utilizadas durante el ilícito y un teléfono celular.

La víctima no sufrió lesiones, mientras que se realizó un rastrillaje en la zona para dar con los otros dos implicados que lograron escapar, aunque con resultado negativo.

