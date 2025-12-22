El PRO insiste con un pacto entre libertarios y kirchneristas tras la abrupta asunción de auditores en la AGN
El PRO insiste con un pacto entre libertarios y kirchneristas tras la abrupta asunción de auditores en la AGN
En fotos y videos | Desde adentro y a toda velocidad: así fue la cinematográfica persecución por La Plata
Fuerte choque en Los Hornos: un motociclista resultó gravemente herido tras chocar con una pick up
Gimnasia busca concretar el regreso de Miramón: qué se sabe de las negociaciones
Papá Noel está en La Plata: la visita especial en la zona norte platense y cómo sigue el recorrido
Milagro Sala se fue de Villa Elvira y pasará las Fiestas en Gonnet durante su arresto domiciliario
Padre e hija murieron en un fatal accidente en Ruta 2 hacia La Plata: quiénes eran las víctimas
Fracasó la audiencia entre Luciana Salazar y Martín Redrado: “Le va a salir muy caro”
Cómo sigue la salud de Christian Petersen a 10 días de su internación
Paro de controladores de tránsito aéreo: el Gobierno dictó conciliación obligatoria y desactivó la medida
Una camporista presidirá el bloque de concejales del PJ en La Plata
La IGJ rechazó el pedido para designar veedores en la AFA y la Liga Profesional
Denuncian amenazas a testigos del crimen de Agustín González en Tolosa
VIDEO. Resurgen los gigantes: los momos ya copan La Plata y se preparan para despedir el 2025
Mauro Icardi aterrizó en Argentina junto a la China Suárez para ir a buscar a sus hijas
A 38 años de su muerte: Luca Prodan, el marciano que transformó el rock nacional
Le robó el perro a su vecina en Los Hornos: la policía lo recuperó y ella quedó imputada
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
VIDEO. El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba
La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"
Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Graves incidentes en Quilmes tras protesta de cuidacoches contra la regulación
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió rechazar el pedido para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en la Liga Profesional de Fútbol, una solicitud que había sido presentada en el marco de cuestionamientos sobre el funcionamiento institucional de ambas entidades.
Según la resolución del organismo de control, no se encontraron fundamentos jurídicos suficientes que justifiquen la intervención solicitada, al considerar que no se acreditaron irregularidades que habiliten la designación de veedores ni una injerencia directa sobre la vida interna de las asociaciones deportivas.
Desde la IGJ se sostuvo que la AFA y la Liga Profesional mantienen su autonomía institucional, y que cualquier eventual conflicto debe canalizarse por las vías estatutarias correspondientes o, en su defecto, a través de la Justicia. En ese sentido, el organismo remarcó que su rol es de fiscalización y no de conducción o administración de las entidades.
La decisión se conoce en un contexto de tensiones y debates públicos en torno al manejo del fútbol argentino, con denuncias cruzadas y reclamos vinculados a la transparencia y la gobernanza. No obstante, el rechazo al pedido de veedores representa un respaldo formal al actual esquema institucional.
De esta manera, tanto la AFA como la Liga Profesional continuarán funcionando sin intervención externa, mientras siguen su curso las discusiones políticas y judiciales que rodean al fútbol argentino, un ámbito que históricamente combina intereses deportivos, económicos e institucionales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí