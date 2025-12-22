La IGJ rechazó el pedido para designar veedores en la AFA y la Liga Profesional

La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió rechazar el pedido para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en la Liga Profesional de Fútbol, una solicitud que había sido presentada en el marco de cuestionamientos sobre el funcionamiento institucional de ambas entidades.

Según la resolución del organismo de control, no se encontraron fundamentos jurídicos suficientes que justifiquen la intervención solicitada, al considerar que no se acreditaron irregularidades que habiliten la designación de veedores ni una injerencia directa sobre la vida interna de las asociaciones deportivas.

Desde la IGJ se sostuvo que la AFA y la Liga Profesional mantienen su autonomía institucional, y que cualquier eventual conflicto debe canalizarse por las vías estatutarias correspondientes o, en su defecto, a través de la Justicia. En ese sentido, el organismo remarcó que su rol es de fiscalización y no de conducción o administración de las entidades.

La decisión se conoce en un contexto de tensiones y debates públicos en torno al manejo del fútbol argentino, con denuncias cruzadas y reclamos vinculados a la transparencia y la gobernanza. No obstante, el rechazo al pedido de veedores representa un respaldo formal al actual esquema institucional.

De esta manera, tanto la AFA como la Liga Profesional continuarán funcionando sin intervención externa, mientras siguen su curso las discusiones políticas y judiciales que rodean al fútbol argentino, un ámbito que históricamente combina intereses deportivos, económicos e institucionales.