Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio

La Plata fue escenario de otra tragedia: un hombre murió al incendiarse su casa. La noticia causó enorme conmoción en el barrio ya que se vivieron momentos de extrema tensión.
El hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda de 80 entre 131 y 132. Hasta allí llegaron los Bomberos del Cuartel de Los Hornos tras un llamado vecinal alertando por el inicio de las llamas.
Una vez que llegaron al lugar comenzaron las tareas para combatir las llamas y lograron sacar al hombre de unos 55 años, según pudo saber EL DIA de fuentes oficiales. Los efectivos le realizaron maniobras de RCP durante 30 minutos y una vez que arribó la ambulancia del SAME los médicos constataron el fallecimiento, pese al esfuerzo por salvarlo.
Lo cierto es que además de cobrarse una vida, el incendio destruyó toda la casa y ahora se investigan los motivos por lo que pudieron haber iniciado el foco ígneo.
