Fracasó la audiencia entre Luciana Salazar y Martín Redrado: “Le va a salir muy caro”

La audiencia clave entre Luciana Salazar y Martín Redrado terminó sin acuerdo y volvió a profundizar el conflicto judicial que mantienen desde hace años. La información fue confirmada por la propia Salazar, en Lape Club Social, apenas finalizó el encuentro, quien aseguró que no hubo avances y que el caso seguirá su curso en los Tribunales.
Previo a ingresar al recinto, Luciana Salazar confió: “Todo dependerá de la cabeza de esta persona”. Sobre el argumento de Redrado, quien insiste en que firmó un acuerdo bajo extorsión con la modelo, ella respondió: “Es todo mentira. Le va a costar muy caro porque es una falsa denuncia. Yo solo espero que Dios se apiade de la mente de esta persona porque se están vulnerando los derechos de una menor hace cuatro años”.
Luciana, a través de un mensaje enviado minutos después de concluida la audiencia, dejó en claro su malestar por el resultado: “No hay acuerdo, era de esperarse en la cabeza de esta persona. Ahora todo está en manos de la Justicia”. Según trascendió, el eje de la discusión giró nuevamente en torno a la cuota alimentaria y a los compromisos firmados por Redrado, que Salazar sostiene que no fueron cumplidos.
Desde su entorno remarcan que la Justicia ya habría acreditado la existencia de un compromiso por escrito del economista para hacerse cargo de los gastos necesarios para la manutención de Matilda, punto central del reclamo. La audiencia se llevó a cabo en horas de la mañana y, aunque estaba prevista para las 8, el inicio se demoró.
En tanto, el abogado de Redrado llegó unos minutos más tarde debido a que tenía otros compromisos judiciales previos, según se informó. Antes de ingresar al encuentro, Salazar ya se mostraba pesimista respecto de una posible conciliación. “No creo que quiera venir a negociar, lo único que hace es dilatar y desgastar”, le había anticipado a Marina Calabró.
Asimismo, agregó: “La Defensoría protege a Matilda al 100% y no creo que se aparten de lo que diga la Justicia". Con el fracaso de esta instancia, el conflicto entra ahora en una etapa decisiva, en la que será el juez quien deba resolver sobre las obligaciones económicas reclamadas.
📢 HABLÓ LUCIANA SALAZAR TRAS LA AUDIENCIA FALLIDA CON REDRADO: "Le va a costar muy caro"— América TV (@AmericaTV) December 22, 2025
Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/SBmFQ9dQvw
