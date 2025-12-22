Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Papá Noel está en La Plata: la visita especial en la zona norte platense y cómo sigue el recorrido

Papá Noel está en La Plata: la visita especial en la zona norte platense y cómo sigue el recorrido
22 de Diciembre de 2025 | 18:47

Ya se acerca Navidad y en La Plata, Papá Noel comenzó su recorrido este fin de semana, en la zona norte de la capital bonaerense. De mano de la peña “Los Camboyanos”, celebró con grandes y chicos previo a Nochebuena. 

La visita de Papá Noel tuvo lugar en la plaza de Arturo Seguí, ubicada en 414 bis y diagonal 144, acompañado por la peña de San Lorenzo en La Plata. 

Con sonrisas que no le entraban en el rostro, los más chicos aprovecharon para escribir sus cartitas, sacarse fotos y saludar a Papá Noel. Más tarde, el recorrido siguió por el barrio El Rincón.

La primera parada fue la plaza de 429 y 135 para luego continuar hacia calle 134 y 443. El paseo vino con golosinas de regalo, para terminar una tarde muy esperada. 

Este martes, desde las 18 hs y de la mano de los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, recorrerá la plaza de 155 y 141 bis. Además, se lo espera en 138 y 528, donde los vecinos armaron el árbol de navidad para el barrio.

 

