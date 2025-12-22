Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Deportes |Le darán un año de contrato

Nacho Fernández lloró en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"

Nacho Fernández lloró en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
22 de Diciembre de 2025 | 10:02

Escuchar esta nota

Ignacio “Nacho” Fernández (35) vuelve a vestir la camiseta de Gimnasia, el club que lo formó y en el que debutó profesionalmente, tras su extensa trayectoria en River Plate y un paso por Atlético Mineiro de Brasil. El mediocampista de 35 años fue recibido en la mañana del lunes en el Polideportivo albiazul bajo el lema “Volver a casa”, en una presentación que apela al fuerte vínculo afectivo entre el jugador y la institución platense. ¿Se le sumará Nacho Miramón? "No es fácil porque negociamos con un equipo de afuera. Hay voluntad nuestra y del jugador. No hay peor negociación que la que no se hace”, dijo el Presidente.

Carlos Anacleto, presidente del Lobo, abrió la presentación cerca de las 10.25. "Nacho va a firmar por un año, con opción de extensión a otro más. Estamos felices de concretar su regreso al club", aseguró el mandamás tripero.

"Estoy muy emocionado, esperé mucho este momento. Ahora espero que tengamos un muy buen año. Le agradezco mucho a la CD y también a mi familia que siempre me apoyó”, declaró Nacho Fernández, acompañado de su hija Olivia, en la presentación que se hizo en el campo de juego del Polideportivo Víctor Nethol.

"Hablé con Zaniratto, buscaremos seguir esa línea futbolística y conseguir los objetivos de este club. Desde que agarró el equipo, hubo muchas cosas positivas", aseguró el volante ofensivo del Lobo. Y sumó: “Con gente de experiencia hay chicos que se pueden empezar a sentir mejor; yo voy a acompañar desde el lugar que me toque. Estoy con muchas ganas de empezar”.

Y cerró: "Estoy cumpliendo mi palabra de volver, es un sueño. Me voy imaginando entrando al bosque con la camiseta de Gimnasia, con mi hija. Ojalá se pueda dar pronto"

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó a lo campeón un año soñado

LE PUEDE INTERESAR

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Fernández, quien jugó en Gimnasia hasta 2015 antes de comenzar una etapa de ocho temporadas en River –donde se consolidó como figura y multicampeón– y dos años en Atlético Mineiro, regresó decidido a cerrar un ciclo en el club de sus amores. Su llegada se concretó tras este último paso por River y aceptar la propuesta del “Lobo”, donde se espera que tras el 31 de diciembre firme por un año con opción a extender su vínculo.

La vuelta de Nacho representa no solo un refuerzo deportivo de peso para Gimnasia de cara a la temporada 2026, sino también un símbolo de identidad para los hinchas, que celebran el retorno del volante creativo a su casa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. "Mi papá juega en el Lobo": el emotivo anuncio de Gimnasia sobre el regreso de Nacho Fernández
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”

Cuando el Barba marcó al Pipa

La curiosa historia de González Pirez

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó a lo campeón un año soñado

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

La curiosa historia de González Pirez

Cristian Medina, del escepticismo al título: ¿lo cuenta Domínguez para el 2026?
Política y Economía
Desde el Gobierno buscan bajar la tensión con el PRO: "Tenemos que seguir trabajando juntos"
Comerciantes denuncian “desidia total” por la venta callejera ilegal en Mar del Plata
Ramallo: suspenden trabajos en Costa Pobre por incumplimientos ambientales
Chivilcoy: reclamos vecinales por el deterioro del pavimento urbano
Milei habló de "Chiqui" Tapia: "Está destruyendo el fútbol argentino"
Policiales
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros
Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes
Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS
La Ciudad
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
Hoy, con Cuenta DNI, descuento en un supermercado de La Plata: tope y reintegro
Los médicos de La Plata levantan la bandera a favor de la vacunación
Lunes con calor en La Plata y se anuncian tormentas: ¿cómo va a estar el tiempo la noche del 24?
Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Espectáculos
Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
¿Tenés hora? El modelo de reloj de Franco Colapinto, una joya suiza de máxima exclusividad, tope de gama
Pato Galmarini festejó sus 83 años: amoroso mensaje de Moria Casán, detalles y fotos del cumple
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
“Stranger Things” se prepara para un final épico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla