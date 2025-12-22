Nacho Fernández lloró en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"

VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
Ignacio “Nacho” Fernández (35) vuelve a vestir la camiseta de Gimnasia, el club que lo formó y en el que debutó profesionalmente, tras su extensa trayectoria en River Plate y un paso por Atlético Mineiro de Brasil. El mediocampista de 35 años fue recibido en la mañana del lunes en el Polideportivo albiazul bajo el lema “Volver a casa”, en una presentación que apela al fuerte vínculo afectivo entre el jugador y la institución platense. ¿Se le sumará Nacho Miramón? "No es fácil porque negociamos con un equipo de afuera. Hay voluntad nuestra y del jugador. No hay peor negociación que la que no se hace”, dijo el Presidente.
🐺🔙 LA PRESENTACIÓN DE NACHO FERNÁNDEZ EN EL LOBO— TyC Sports (@TyCSports) December 22, 2025
Gimnasia anunció la contratación del volante de 35 años. El ex-River firmó contrato por un año con opción a ampliar el mismo por uno más: "ESTOY MUY CONTENTO DE ESTAR ACÁ, ESPEREMOS QUE SEA UN LINDO AÑO", expresó el jugador. pic.twitter.com/tYpayCpf8n
Carlos Anacleto, presidente del Lobo, abrió la presentación cerca de las 10.25. "Nacho va a firmar por un año, con opción de extensión a otro más. Estamos felices de concretar su regreso al club", aseguró el mandamás tripero.
"Estoy muy emocionado, esperé mucho este momento. Ahora espero que tengamos un muy buen año. Le agradezco mucho a la CD y también a mi familia que siempre me apoyó”, declaró Nacho Fernández, acompañado de su hija Olivia, en la presentación que se hizo en el campo de juego del Polideportivo Víctor Nethol.
"Hablé con Zaniratto, buscaremos seguir esa línea futbolística y conseguir los objetivos de este club. Desde que agarró el equipo, hubo muchas cosas positivas", aseguró el volante ofensivo del Lobo. Y sumó: “Con gente de experiencia hay chicos que se pueden empezar a sentir mejor; yo voy a acompañar desde el lugar que me toque. Estoy con muchas ganas de empezar”.
Y cerró: "Estoy cumpliendo mi palabra de volver, es un sueño. Me voy imaginando entrando al bosque con la camiseta de Gimnasia, con mi hija. Ojalá se pueda dar pronto"
Fernández, quien jugó en Gimnasia hasta 2015 antes de comenzar una etapa de ocho temporadas en River –donde se consolidó como figura y multicampeón– y dos años en Atlético Mineiro, regresó decidido a cerrar un ciclo en el club de sus amores. Su llegada se concretó tras este último paso por River y aceptar la propuesta del “Lobo”, donde se espera que tras el 31 de diciembre firme por un año con opción a extender su vínculo.
La vuelta de Nacho representa no solo un refuerzo deportivo de peso para Gimnasia de cara a la temporada 2026, sino también un símbolo de identidad para los hinchas, que celebran el retorno del volante creativo a su casa.
