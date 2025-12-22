Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cuenta regresiva para la quema de muñecos 2025

Resurgen los gigantes: los momos ya copan la Ciudad

A menos de dos semanas para fin de año, los barrios platenses vuelven a cargarse de creatividad y ritual. Entre galpones y esquinas históricas, los muñecos se van despertando

Resurgen los gigantes: los momos ya copan la Ciudad

“el muñeco del tanque” prepara a “avatar” para la quema nocturna/a.sosa

22 de Diciembre de 2025 | 01:56
Edición impresa

La cuenta regresiva ya comenzó, y a pocos días de despedir el 2025, en distintos puntos de La Plata ya se respira clima de fiesta y tradición. En ramblas, galpones improvisados y esquinas emblemáticas, los históricos muñecos de fin de año comienzan a tomar forma y levantarse de a poco, en una costumbre que vuelve a convocar a vecinos, familias y grupos de amigos que sostienen uno de los rituales más identitarios de la Ciudad.

Con temáticas que van desde grandes producciones cinematográficas hasta personajes pensados especialmente para los más chicos, los momos avanzan entre jornadas extensas de trabajo, altas temperaturas y noches compartidas. La escena se repite: estructuras que crecen día a día, curiosos que se acercan a mirar y colaborar, y equipos que ajustan detalles para llegar a tiempo a la noche del 31 y madrugada del 1º de enero.

En ese contexto, uno de los muñecos que ya genera expectativa es el que prepara el grupo de “El Tanque” - ganador del primer puesto en 2024 -, que este año apostó por “Avatar: Corazón de Pandora”. Con casi tres décadas de trayectoria, el equipo volvió a mudar su emplazamiento y se instaló en la esquina de 31 y 40. “Hace 28 años que hacemos muñecos. Empezamos en el barrio donde nacimos y con el tiempo fuimos creciendo hasta llegar a lo que hoy ve la gente”, contó Manu, uno de sus integrantes. Sobre el sentido de la propuesta, agregó que “no lo hacemos con la expectativa de ganar, sino para que la gente lo disfrute y que las familias puedan pasar un lindo rato en la rambla”. Con el primer muñeco en 1998 como referencia, Manu recordó: “El primero fue una bruja. En aquella época éramos muy chicos, con muchas ilusiones y sueños. Hoy, ya más grandes, seguimos con las mismas ilusiones y los mismos sueños”.

En otro punto tradicional de la Ciudad, el histórico grupo de 19, 64 y 65 se prepara para una quema especial con un “Stitch” de grandes dimensiones. Con 52 años de historia en el barrio, Agustina y Nicolás, responsables del equipo, explicaron que la elección del personaje estuvo vinculada al estreno cinematográfico del año y a la intención de darle un toque realista. “Es una tradición muy esperada y muy respetada; siempre tratamos de darle un detalle especial”, comentaron. También destacaron el fuerte acompañamiento vecinal: “En los últimos días hay música, encuentros y muchas familias que se acercan. Es una fecha muy nostálgica”.

Por su parte, en la rambla de 32 y 10, otro de los muñecos históricos de Barrio Norte, a cargo del grupo “Somos 10 y 36”, avanza con una temática ligada a personajes de moda entre los más chicos. “Si pasas una tarde, parece 30 de diciembre: hay nenes sacándose fotos aunque los muñecos todavía están en proceso.”, dijo Nico, integrante del grupo, que trabaja con un equipo reducido de cuatro o cinco personas. “El muñeco de esta edición es un homenaje a los personajes que explotaron en redes durante 2025. Entre las figuras aparecen Tralalero Tralalá, Balerina Capuchina y Chimpancini Bananini. Todo esto lo hacemos para los vecinos”, remarcó, al tiempo que adelantó que habrá actividades y venta de comida para colaborar con los costos.

También en la zona del Parque San Martín, en 55 y 25, un grupo que lleva 19 años consecutivos construyendo muñecos ya levantó su estructura principal. Este año eligieron un “espantapájaros” como símbolo. “Este es el muñeco número 19 que hacemos. Cada año cuesta un poco más, pero seguimos”, contó Fran, uno de los referentes. Con una mirada más amplia, analizó que “antes había muñecos en todas las esquinas y hoy se ven menos grupos nuevos; seguimos los grandes, pero tratamos de que la tradición no se pierda”.

Mientras tanto, otros grupos que ya habían sido anunciados a comienzos de diciembre continúan con sus avances. Entre ellos, el muñeco de Tomás Mazza y Alonso, inicialmente previsto para 21, 35 y 36, que ya fue trasladado a la esquina de 22 y 38, donde comenzó a tomar forma definitiva. También siguen en marcha diversas propuestas repartidas por distintos barrios, con temáticas variadas y fuerte impronta barrial.

En paralelo, desde el Municipio se avanzó con el esquema de control y prevención para las quemas. Entre las medidas previstas, se realizará una charla obligatoria hoy en el Centro de Operaciones Municipal destinada a los responsables de cada grupo, donde se repasarán las normas de seguridad, los horarios establecidos, las distancias mínimas, los materiales permitidos y el uso de pirotecnia autorizada. Además, se recordó que cada muñeco debe contar con matafuegos, responsables mayores de edad identificados y cumplir con la inscripción previa, condición necesaria para poder llevar adelante la quema.

Así, entre esfuerzo colectivo, memoria barrial y creatividad popular, los gigantes vuelven a despertar.

 

“el muñeco del tanque” prepara a “avatar” para la quema nocturna/a.sosa

Agustina y Nicolás, del grupo de 19, 64 y 65, despertarán a “stitch”/a.sosa

Nico, de “somos 10 y 36”, cuidando a los personajes elegidos / a. sosa

en 22 y 38, ya se puede ver la estructura de tomás mazza y alonso/a.sosa

