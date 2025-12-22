Sin veto: Milei quiere tener el Presupuesto

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
En una Legislatura con alto presupuesto faltarían más acuerdos de políticas de Estado
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo desde 2010
Milei lidera un ranking de imagen y Esteban Bullrich sorprende
Afirman que hay 178 mil fallecidos que cobraban por discapacidad
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Comercios abrieron en domingo y se esperan las compras de última hora
Siguen los operativos de limpieza en fachadas y equipamiento urbano
Inscriben para una bicicleteada histórica y solidaria en Tolosa
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Presidente dijo anoche que reacomodará partidas para seguir con el déficit cero, tras el rechazo opositor a derogar el financiamiento para las universidades y a la discapacidad
El presidente Javier Milei descartó anoche la posibilidad de vetar el Presupuesto 2026 y afirmó que, en caso de que el Congreso apruebe la ley, el Poder Ejecutivo reordenará las partidas necesarias para garantizar el déficit cero, uno de los principales objetivos de su política económica.
“El Presupuesto se va a ejecutar con déficit cero. Eso no se negocia”, sostuvo el mandatario en una entrevista con La Cornisa, quien además aclaró que no está en sus planes recurrir al veto presidencial. “No voy a vetar el Presupuesto. Si hay partidas que no cierran, se acomodarán”, insistió.
En ese marco, Milei remarcó que el equilibrio fiscal es una condición indispensable para sostener la estabilidad macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación. “Si no hay equilibrio fiscal, no hay baja de la inflación ni crecimiento sostenible”, afirmó.
La aprobación del Presupuesto Nacional 2026 se convirtió en uno de los principales desafíos legislativos del año, y el Gobierno acelera las negociaciones con senadores y gobernadores para garantizar el visto bueno en la Cámara alta antes de la fecha límite fijada por la administración nacional. El objetivo del oficialismo es que el proyecto sea sancionado en el Senado el viernes 26 de diciembre, tras el dictamen obtenido en comisión la semana pasada.
En ese marco, ayer se realizó una reunión virtual entre jefes de bloques que representan a los 44 senadores aliados al oficialismo, con el fin de definir una estrategia conjunta para la próxima sesión y coordinar la posición parlamentaria de cara al voto decisivo en la Cámara alta.
Aunque el Ejecutivo confía en sumar voluntades,los gobernadores reclamaron condiciones concretas para respaldar el proyecto en el recinto. En las negociaciones con mandatarios provinciales, varios partidos han planteado la necesidad de mayor previsibilidad en la asignación de recursos y cumplimiento de obligaciones financieras pendientes del Estado nacional con las provincias.
LE PUEDE INTERESAR
Polémica en Diputados: El PRO fue a la Justicia contra el oficialismo
LE PUEDE INTERESAR
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Entre los puntos más sensibles que reclaman los distritos se encuentran la cancelación de deudas por coparticipación y convenios no ejecutados, así como la garantía de fondos que permitan afrontar gastos esenciales, programas sociales y obras públicas. Algunos gobernadores manifestaron que acompañarán el presupuesto solo si se contemplan recursos suficientes para sostener las competencias que hoy recaen en las provincias.
En este sentido, desde la Casa Rosada han mantenido encuentros con mandatarios para revisar partidas y transferencias automáticas, y así construir consensos antes de la sesión definitiva. También se han debatido cuestiones vinculadas a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otras herramientas fiscales que podrían reforzar los ingresos provinciales, conforme a los reclamos de gobernadores de distintas regiones.
La negociación surgen en un contexto en el que el oficialismo ya sufrió traspiés en el tratamiento de algunos capítulos del Presupuesto en la Cámara de Diputados, lo que obligó a revisar partes del texto e incorporar consideraciones que permitan ampliar apoyos.
Los aliados del Gobierno en el Senado deberán articular posiciones diversas, que van desde bloques afines a La Libertad Avanza hasta fuerzas provinciales que buscarán asegurar que sus territorios no queden desfinanciados. El éxito o fracaso de este acuerdo político no solo impactará en la sanción del Presupuesto 2026, sino que también condicionará la posibilidad de avanzar con otras reformas clave que la gestión actual impulsa en materia laboral y tributaria.
Mientras, el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, criticó el Presupuesto 2026 enviado por Gobierno nacional, con el foco puesto en mantener el equilibrio fiscal, y aseguró que “con el déficit cero no se come”.
En declaraciones radiales, además, sostuvo que siente “preocupación” porque otra vez podría no resolverse el tema del presupuesto y recordó que serían dos años “sin tener esta ley fundamental” para la ciudadanía argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
“(Esta ley) también es para los gobernantes, porque tenemos que tener previsibilidad y saber cuáles van a ser los ingresos, cuáles son los gastos, con qué vamos a contar, qué es lo que vamos a tener, qué es lo que no”, cuestionó el mandatario provincial.
Asimismo, señaló que lo sucedido en la Cámara de Diputados “es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país” y que es “lamentable” que algunos voten “por deporte”: “Hay que tener mayor responsabilidad y compromiso con la gente”, añadió.
Por otro lado, planteó que es muy difícil que, en este contexto y con un parlamento tan dividido por políticas “tan radicalizadas y fundamentalistas”, establecer acuerdos y gobernar para lograr resultados óptimos, afirmó Sáenz a una radio porteña.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí