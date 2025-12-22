Sin veto: Milei quiere tener el Presupuesto

El presidente Javier Milei descartó anoche la posibilidad de vetar el Presupuesto 2026 y afirmó que, en caso de que el Congreso apruebe la ley, el Poder Ejecutivo reordenará las partidas necesarias para garantizar el déficit cero, uno de los principales objetivos de su política económica.

“El Presupuesto se va a ejecutar con déficit cero. Eso no se negocia”, sostuvo el mandatario en una entrevista con La Cornisa, quien además aclaró que no está en sus planes recurrir al veto presidencial. “No voy a vetar el Presupuesto. Si hay partidas que no cierran, se acomodarán”, insistió.

En ese marco, Milei remarcó que el equilibrio fiscal es una condición indispensable para sostener la estabilidad macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación. “Si no hay equilibrio fiscal, no hay baja de la inflación ni crecimiento sostenible”, afirmó.

Negociaciones

La aprobación del Presupuesto Nacional 2026 se convirtió en uno de los principales desafíos legislativos del año, y el Gobierno acelera las negociaciones con senadores y gobernadores para garantizar el visto bueno en la Cámara alta antes de la fecha límite fijada por la administración nacional. El objetivo del oficialismo es que el proyecto sea sancionado en el Senado el viernes 26 de diciembre, tras el dictamen obtenido en comisión la semana pasada.

En ese marco, ayer se realizó una reunión virtual entre jefes de bloques que representan a los 44 senadores aliados al oficialismo, con el fin de definir una estrategia conjunta para la próxima sesión y coordinar la posición parlamentaria de cara al voto decisivo en la Cámara alta.

Provincias exigen “gestos concretos” y recursos

Aunque el Ejecutivo confía en sumar voluntades,los gobernadores reclamaron condiciones concretas para respaldar el proyecto en el recinto. En las negociaciones con mandatarios provinciales, varios partidos han planteado la necesidad de mayor previsibilidad en la asignación de recursos y cumplimiento de obligaciones financieras pendientes del Estado nacional con las provincias.

Entre los puntos más sensibles que reclaman los distritos se encuentran la cancelación de deudas por coparticipación y convenios no ejecutados, así como la garantía de fondos que permitan afrontar gastos esenciales, programas sociales y obras públicas. Algunos gobernadores manifestaron que acompañarán el presupuesto solo si se contemplan recursos suficientes para sostener las competencias que hoy recaen en las provincias.

En este sentido, desde la Casa Rosada han mantenido encuentros con mandatarios para revisar partidas y transferencias automáticas, y así construir consensos antes de la sesión definitiva. También se han debatido cuestiones vinculadas a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y otras herramientas fiscales que podrían reforzar los ingresos provinciales, conforme a los reclamos de gobernadores de distintas regiones.

La disputa interna y el calendario legislativo

La negociación surgen en un contexto en el que el oficialismo ya sufrió traspiés en el tratamiento de algunos capítulos del Presupuesto en la Cámara de Diputados, lo que obligó a revisar partes del texto e incorporar consideraciones que permitan ampliar apoyos.

Los aliados del Gobierno en el Senado deberán articular posiciones diversas, que van desde bloques afines a La Libertad Avanza hasta fuerzas provinciales que buscarán asegurar que sus territorios no queden desfinanciados. El éxito o fracaso de este acuerdo político no solo impactará en la sanción del Presupuesto 2026, sino que también condicionará la posibilidad de avanzar con otras reformas clave que la gestión actual impulsa en materia laboral y tributaria.

Críticas de un gobernador

Mientras, el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, criticó el Presupuesto 2026 enviado por Gobierno nacional, con el foco puesto en mantener el equilibrio fiscal, y aseguró que “con el déficit cero no se come”.

En declaraciones radiales, además, sostuvo que siente “preocupación” porque otra vez podría no resolverse el tema del presupuesto y recordó que serían dos años “sin tener esta ley fundamental” para la ciudadanía argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“(Esta ley) también es para los gobernantes, porque tenemos que tener previsibilidad y saber cuáles van a ser los ingresos, cuáles son los gastos, con qué vamos a contar, qué es lo que vamos a tener, qué es lo que no”, cuestionó el mandatario provincial.

Asimismo, señaló que lo sucedido en la Cámara de Diputados “es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país” y que es “lamentable” que algunos voten “por deporte”: “Hay que tener mayor responsabilidad y compromiso con la gente”, añadió.

Por otro lado, planteó que es muy difícil que, en este contexto y con un parlamento tan dividido por políticas “tan radicalizadas y fundamentalistas”, establecer acuerdos y gobernar para lograr resultados óptimos, afirmó Sáenz a una radio porteña.