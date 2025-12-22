Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

Graves incidentes en Quilmes tras protesta de cuidacoches contra la regulación

22 de Diciembre de 2025 | 11:33

Escuchar esta nota

Una jornada de extrema tensión se vivió este lunes en el centro de Quilmes cuando militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), vinculados al dirigente Juan Grabois, se enfrentaron con la Policía frente al Honorable Concejo Deliberante. La protesta se originó en rechazo a una ordenanza impulsada por la gestión oficialista de la ahora diputada provincial Mayra Mendoza, que busca regular y ordenar la actividad de los cuidacoches en el distrito.

Los incidentes se produjeron mientras el cuerpo legislativo intentaba avanzar con un proyecto destinado a organizar el estacionamiento medido, en respuesta a reiteradas denuncias de los vecinos por inconvenientes generados por la actividad de los denominados "trapitos". Fuentes municipales explicaron que el plan integral busca profesionalizar el servicio, contemplando a los trabajadores preexistentes bajo un esquema que incluya aportes y obra social, pero mediante un proceso de licitación pública y abierta, descartando la adjudicación directa a cooperativas.

La manifestación derivó en duros enfrentamientos con los efectivos policiales que custodiaban el edificio municipal. En medio de la represión, Juan Grabois cuestionó duramente al gobierno local, calificando la iniciativa como una "privatización amañada" y denunciando la detención de una trabajadora de prensa. El dirigente social criticó el uso de la fuerza en un contexto de crisis económica y pidió la inmediata liberación de los detenidos, subrayando que "pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca".

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció que el operativo policial se desató mientras los trabajadores reclamaban ser escuchados antes de la votación. "Fuimos a defender el pan de nuestras familias y nos responden a los tiros para cuidar el negocio de una empresa privada", afirmaron desde la organización a través de un comunicado.

Desde la intendencia de Quilmes ratificaron la decisión de avanzar con el pliego de licitación, sosteniendo que el objetivo es garantizar que quienes cumplan con los requisitos puedan presentarse libremente para regularizar una situación que afecta la convivencia vial en el municipio. La sesión en el Concejo Deliberante quedó marcada por el clima de violencia y la fuerte custodia en los alrededores de la sede gubernamental.

 

