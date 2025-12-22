Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"

El centro de La Plata vive este mediodía un importante caos de tránsito a raíz de un corte de calle que afectó una de las zonas más transitadas de la ciudad. Desde alrededor de las 10:30 de la mañana, manifestantes interrumpieron la circulación sobre calle 7, entre 54 y 56, generando demoras y desvíos en el tránsito.

La protesta fue llevada adelante por integrantes de la Asociación Civil Sin Fronteras, provenientes de Quilmes y Zona Sur, quienes señalaron que la medida responde a un reclamo por "la entrega de alimentos".

Vanina Cabrera, presidenta de la asociación que trabaja con personas con discapacidad: "En los últimos meses del año quedamos sin alimentos, sin alimentos navideños para merenderos, y somos más de 1500 familias". "Venimos sufriendo como nunca con Milei, desamparados por el Gobierno. Queremos respuestas".

La manifestación obliga a los automovilistas a buscar vías alternativas y genera complicaciones en el transporte público.