Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"

Paritaria con estatales y docentes: la Provincia convocará a los gremios para enero
El centro de La Plata vive este mediodía un importante caos de tránsito a raíz de un corte de calle que afectó una de las zonas más transitadas de la ciudad. Desde alrededor de las 10:30 de la mañana, manifestantes interrumpieron la circulación sobre calle 7, entre 54 y 56, generando demoras y desvíos en el tránsito.
La protesta fue llevada adelante por integrantes de la Asociación Civil Sin Fronteras, provenientes de Quilmes y Zona Sur, quienes señalaron que la medida responde a un reclamo por "la entrega de alimentos".
Vanina Cabrera, presidenta de la asociación que trabaja con personas con discapacidad: "En los últimos meses del año quedamos sin alimentos, sin alimentos navideños para merenderos, y somos más de 1500 familias". "Venimos sufriendo como nunca con Milei, desamparados por el Gobierno. Queremos respuestas".
La manifestación obliga a los automovilistas a buscar vías alternativas y genera complicaciones en el transporte público.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
