Padre e hija murieron en un fatal accidente en Ruta 2 hacia La Plata: quiénes eran las víctimas
Padre e hija murieron en un fatal accidente en Ruta 2 hacia La Plata: quiénes eran las víctimas
Pese al reclamo sindical, las negociaciones en la Provincia por paritarias pasan a enero
En fotos y videos | Así fue la persecución y caída de la banda que perpetró una salidera bancaria en La Plata
Gimnasia busca concretar el regreso de Miramón: qué se sabe de las negociaciones
Operaron a Santiago Arzamendia: el nuevo parte médico y cómo sigue su recuperación
Papá Noel está en La Plata: la visita especial en la zona norte platense y cómo sigue el recorrido
Fracasó la audiencia entre Luciana Salazar y Martín Redrado: “Le va a salir muy caro”
Cómo sigue la salud de Christian Petersen a 10 días de su internación
Una camporista presidirá el bloque de concejales del PJ en La Plata
Denuncian amenazas a testigos del crimen de Agustín González en Tolosa
Mauro Icardi aterrizó en Argentina junto a la China Suárez para ir a buscar a sus hijas
A 38 años de su muerte: Luca Prodan, el marciano que transformó el rock nacional
Le robó el perro a su vecina en Los Hornos: la policía lo recuperó y ella quedó imputada
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
VIDEO. El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba
La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"
Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Graves incidentes en Quilmes tras protesta de cuidacoches contra la regulación
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
Lunes con calor en La Plata y se anuncian tormentas: ¿cómo va a estar el tiempo la noche del 24?
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Gimnasia continúa trabajando en el mercado de pases con la mira puesta en reforzar el mediocampo y, en ese contexto, avanzan las gestiones para concretar el regreso de Ignacio Miramón, el joven mediocampista que dejó una gran imagen en su debut con la camiseta albiazul.
Desde la dirigencia del Lobo confirmaron que existen conversaciones en curso con el Lille de Francia, aunque remarcan que se trata de una negociación compleja y que el escenario, por el momento, se maneja con expectativa moderada. La situación contractual del futbolista y las condiciones económicas aparecen como los principales obstáculos a resolver.
Más temprano, Carlos Anacleto mandamás del Lobo, aseguró: "Estamos negociando con Miramon, no es fácil porque negociamos con un equipo del exterior". En esa línea, dio a conocer: "Hay voluntad nuestra y del jugador".
El cuerpo técnico considera a Miramón como una alternativa valiosa por su dinámica, capacidad de recuperación y conocimiento del club, cualidades que encajan con la idea futbolística que se busca consolidar de cara a la próxima temporada. Sin embargo, en Gimnasia saben que no será sencillo destrabar la operación en el corto plazo.
En ese marco, las charlas continúan abiertas y no se descarta que en los próximos días pueda haber avances, aunque en el club prefieren evitar falsas expectativas hasta que existan definiciones concretas. Mientras tanto, la Secretaría Técnica sigue evaluando otras opciones para reforzar el plantel.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí