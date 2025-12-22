Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA

Deportes

Gimnasia busca concretar el regreso de Miramón: qué se sabe de las negociaciones

Gimnasia busca concretar el regreso de Miramón: qué se sabe de las negociaciones
22 de Diciembre de 2025 | 18:35

Escuchar esta nota

Gimnasia continúa trabajando en el mercado de pases con la mira puesta en reforzar el mediocampo y, en ese contexto, avanzan las gestiones para concretar el regreso de Ignacio Miramón, el joven mediocampista que dejó una gran imagen en su debut con la camiseta albiazul.

Desde la dirigencia del Lobo confirmaron que existen conversaciones en curso con el Lille de Francia, aunque remarcan que se trata de una negociación compleja y que el escenario, por el momento, se maneja con expectativa moderada. La situación contractual del futbolista y las condiciones económicas aparecen como los principales obstáculos a resolver.

Más temprano, Carlos Anacleto mandamás del Lobo, aseguró: "Estamos negociando con Miramon, no es fácil porque negociamos con un equipo del exterior". En esa línea, dio a conocer: "Hay voluntad nuestra y del jugador". 

El cuerpo técnico considera a Miramón como una alternativa valiosa por su dinámica, capacidad de recuperación y conocimiento del club, cualidades que encajan con la idea futbolística que se busca consolidar de cara a la próxima temporada. Sin embargo, en Gimnasia saben que no será sencillo destrabar la operación en el corto plazo. 

En ese marco, las charlas continúan abiertas y no se descarta que en los próximos días pueda haber avances, aunque en el club prefieren evitar falsas expectativas hasta que existan definiciones concretas. Mientras tanto, la Secretaría Técnica sigue evaluando otras opciones para reforzar el plantel.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Presentan a Nacho Fernández, en su retorno a Gimnasia

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata

“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen

Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje
+ Leidas

Qué se sabe de la muerte de una joven en City Bell: dudas e interrogantes

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas en La Plata

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Domínguez, ¿se va o se queda en Estudiantes? El hincha lo pide, el DT tiró un mensaje y su continuidad se define en breve

Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"

Desde Rosario hablan de un partido “revancha”

La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"

Pese al reclamo sindical, las negociaciones en la Provincia por paritarias pasan a enero
Últimas noticias de Deportes

La insólita historia del parapsicólogo que “salvó” del descenso al Lobo y festejó con Verón el nuevo título de Estudiantes

Operaron a Santiago Arzamendia: el nuevo parte médico y cómo sigue su recuperación

La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó a lo campeón un año soñado
Espectáculos
Fracasó la audiencia entre Luciana Salazar y Martín Redrado: “Le va a salir muy caro”
Cómo sigue la salud de Christian Petersen a 10 días de su internación
A 38 años de su muerte: Luca Prodan, el marciano que transformó el rock nacional
Mauro Icardi aterrizó en Argentina junto a la China Suárez para ir a buscar a sus hijas
Escalofriante relato de los testigos que salvaron a Christian Petersen: el dramático minuto a minuto
La Ciudad
Pese al reclamo sindical, las negociaciones en la Provincia por paritarias pasan a enero
Papá Noel está en La Plata: la visita especial en la zona norte platense y cómo sigue el recorrido
Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos
Política y Economía
Paro de controladores de tránsito aéreo: el Gobierno dictó conciliación obligatoria y desactivó la medida
La IGJ rechazó el pedido para designar veedores en la AFA y la Liga Profesional
Cristina Kirchner seguirá internada tras la operación en el sanatorio privado: qué dice el nuevo parte médico
Una camporista presidirá el bloque de concejales del PJ en La Plata
Sin Milei, se reúne la mesa política del Gobierno pensando en el Presupuesto 2026
Policiales
Padre e hija murieron en un fatal accidente en Ruta 2 hacia La Plata: quiénes eran las víctimas
En fotos y videos | Así fue la persecución y caída de la banda que perpetró una salidera bancaria en La Plata
VIDEO.- Salidera millonaria en La Plata: dos ladrones cayeron tras una larga persecución
Le robó el perro a su vecina en Los Hornos: la policía lo recuperó y ella quedó imputada
Denuncian amenazas a testigos del crimen de Agustín González en Tolosa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla