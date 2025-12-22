Gimnasia busca concretar el regreso de Miramón: qué se sabe de las negociaciones

Gimnasia continúa trabajando en el mercado de pases con la mira puesta en reforzar el mediocampo y, en ese contexto, avanzan las gestiones para concretar el regreso de Ignacio Miramón, el joven mediocampista que dejó una gran imagen en su debut con la camiseta albiazul.

Desde la dirigencia del Lobo confirmaron que existen conversaciones en curso con el Lille de Francia, aunque remarcan que se trata de una negociación compleja y que el escenario, por el momento, se maneja con expectativa moderada. La situación contractual del futbolista y las condiciones económicas aparecen como los principales obstáculos a resolver.

Más temprano, Carlos Anacleto mandamás del Lobo, aseguró: "Estamos negociando con Miramon, no es fácil porque negociamos con un equipo del exterior". En esa línea, dio a conocer: "Hay voluntad nuestra y del jugador".

El cuerpo técnico considera a Miramón como una alternativa valiosa por su dinámica, capacidad de recuperación y conocimiento del club, cualidades que encajan con la idea futbolística que se busca consolidar de cara a la próxima temporada. Sin embargo, en Gimnasia saben que no será sencillo destrabar la operación en el corto plazo.

En ese marco, las charlas continúan abiertas y no se descarta que en los próximos días pueda haber avances, aunque en el club prefieren evitar falsas expectativas hasta que existan definiciones concretas. Mientras tanto, la Secretaría Técnica sigue evaluando otras opciones para reforzar el plantel.