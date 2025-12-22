Cómo sigue la salud de Christian Petersen a 10 días de su internación

Luego de unas semanas marcadas por la incertidumbre, la salud de Christian Petersen comenzó a mostrar señales alentadoras y, si bien el reconocido chef continúa internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, su evolución trajo alivio a su familia y a su círculo más cercano.

Petersen fue hospitalizado tras sufrir una descompensación en la base del Volcán Lanín y, aunque la noticia trascendió días después, el primer parte médico encendió todas las alarmas al confirmar un cuadro de falla multiorgánica, lo que generó profunda preocupación en el ámbito gastronómico y entre sus seguidores.

El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer novedades positivas sobre su estado. “La salud de Christian Petersen evoluciona. Hablé con su entorno laboral y hay buenas noticias”, afirmó. Según precisó, el chef presentó avances significativos en las últimas horas.

“Está mejorando de a poco. Se despertó, lloró y sonrió y además fue desentubado”, contó y este sería un paso clave en su recuperación, pero, desde su entorno manifestaron malestar por el manejo mediático del tema y la circulación de información no oficial.

“Su familia está muy enojada con la prensa. Textualmente me dijeron: ‘Lo dieron un poco más por muerto’”, agregó Etchegoyen, reflejando el enojo de los allegados ante el tratamiento del caso. Durante todo este proceso, Sofía Zelaschi, pareja del chef, se mantuvo a su lado acompañándolo de manera permanente, mientras que en redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo y cariño.

Aunque Petersen continúa en terapia intensiva, el hecho de haber sido desentubado y de reaccionar de forma consciente renovó las esperanzas. Su entorno confía en que los próximos días sigan marcados por avances y que pueda dejar atrás este complejo episodio de salud.