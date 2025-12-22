Fuerte choque en Los Hornos: un motociclista resultó gravemente herido tras chocar con una pick up

Un accidente de tránsito de gravedad se registró este lunes en el barrio Los Hornos, donde un motociclista resultó gravemente herido tras una colisión con una camioneta. El siniestro provocó el inmediato despliegue de servicios de emergencia y dejó a la víctima en estado delicado, según las primeras informaciones oficiales y reportes vecinales.

El hecho ocurrió en una de las vías principales de la zona, cuando una motocicleta de 110 cc que circulaba por el sector, colisionó con una camioneta en circunstancias que aún son investigadas. El impacto fue de tal magnitud que el conductor del rodado menor sufrió lesiones de consideración.

Personal policial y una ambulancia del SAME fueron convocados de urgencia al lugar, donde asistieron al joven herido y lo trasladaron a un centro de salud con custodia sanitaria. La información recabada desde los servicios médicos indica que el hombre se encuentra internado y con pronóstico reservado, mientras continúa siendo evaluado por lesiones derivadas del fuerte choque.

Las autoridades de tránsito preservaron el área para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del choque, mientras agentes de la comisaría local colaboran con la regulación del tránsito y levantamiento de datos. Por el momento, no se difundieron identidades ni detalles sobre la camioneta involucrada, en línea con los protocolos habituales de seguridad.