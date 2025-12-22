Milagro Sala se fue de Villa Elvira y pasará las Fiestas en Gonnet durante su arresto domiciliario

Padre e hija murieron en un fatal accidente en Ruta 2 hacia La Plata: quiénes eran las víctimas
Padre e hija murieron en un fatal accidente en Ruta 2 hacia La Plata: quiénes eran las víctimas
Pese al reclamo sindical, las negociaciones en la Provincia por paritarias pasan a enero
En fotos y videos | Así fue la persecución y caída de la banda que perpetró una salidera bancaria en La Plata
Gimnasia busca concretar el regreso de Miramón: qué se sabe de las negociaciones
Operaron a Santiago Arzamendia: el nuevo parte médico y cómo sigue su recuperación
Papá Noel está en La Plata: la visita especial en la zona norte platense y cómo sigue el recorrido
Fracasó la audiencia entre Luciana Salazar y Martín Redrado: “Le va a salir muy caro”
Cómo sigue la salud de Christian Petersen a 10 días de su internación
Una camporista presidirá el bloque de concejales del PJ en La Plata
Denuncian amenazas a testigos del crimen de Agustín González en Tolosa
Mauro Icardi aterrizó en Argentina junto a la China Suárez para ir a buscar a sus hijas
A 38 años de su muerte: Luca Prodan, el marciano que transformó el rock nacional
Le robó el perro a su vecina en Los Hornos: la policía lo recuperó y ella quedó imputada
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
VIDEO. El drama de una familia de La Plata: así rompieron la puerta y se llevaron a una beba
La emoción de Nacho Fernández en su vuelta a Gimnasia: "Esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá"
Caos de tránsito en el centro de La Plata: "Acamparemos en las calles si no nos responden"
Conmoción en La Plata: murió un hombre que quedó atrapado en un incendio
VIDEO. Regalos de Navidad: las jugueterías de La Plata se mueven al ritmo de las promociones bancarias
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Controles por tierra... ¡y por aire!: habrá drones en las rutas bonaerenses para detectar infracciones de tránsito
Graves incidentes en Quilmes tras protesta de cuidacoches contra la regulación
Sancor Seguros celebra 80 años de trayectoria, crecimiento e innovación
Lunes con cortes de luz y falta de agua en La Plata: las quejas de los lectores en los barrios
VTV: autorizan un nuevo aumento y pasa a costar casi $100.000
El mejor regalo para esta Navidad encontralo en Baobab: descuentos especiales y cuotas sin interés
Lunes con calor en La Plata y se anuncian tormentas: ¿cómo va a estar el tiempo la noche del 24?
Tini fue operada y estuvo acompañada por de Paul: los motivos de la intervención quirúrgica
Ya se inauguró el segundo tramo de la nueva avenida 60 en Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Milagro Sala cambió de residencia dentro de La Plata mientras continúa bajo arresto domiciliario. En las últimas horas dejó la vivienda ubicada en Villa Elvira y presentó ante la Justicia un pedido para fijar domicilio en Gonnet, a pocas cuadras del Hospital San Roque, con la intención de permanecer allí durante las Fiestas mientras se analiza su solicitud.
El traslado estuvo motivado por la finalización del vínculo contractual del inmueble que ocupaba desde el año pasado. Según se expuso en la presentación judicial, el propietario reclamó la restitución del lugar y advirtió sobre posibles medidas legales, lo que derivó en un escenario de inestabilidad que no dependió de la voluntad de la dirigente social y que podía afectar el cumplimiento de la medida dispuesta.
En ese contexto, se remarcó que la falta de una residencia habilitada resultaba incompatible con el régimen de detención domiciliaria con control electrónico, especialmente teniendo en cuenta que la medida fue otorgada en función de su estado de salud. Desde la defensa se señaló que sostener un domicilio cierto es una condición indispensable para garantizar el seguimiento judicial.
Otro eje central del planteo estuvo vinculado a la atención médica. Sala permanece en La Plata realizando tratamientos clínicos y psicológicos de manera continua, y se advirtió que una interrupción o un traslado forzado a Jujuy podría generar consecuencias negativas en su salud física y psíquica, con afectación de derechos básicos.
La vivienda propuesta en Gonnet fue presentada como adecuada para la habitabilidad y compatible con el sistema de monitoreo mediante tobillera electrónica. Además, su cercanía con el centro de salud permitiría dar continuidad a los tratamientos en curso, mientras se espera una resolución judicial que autorice formalmente el cambio de domicilio y encauce una situación que había quedado al límite del conflicto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí