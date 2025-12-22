Milagro Sala se fue de Villa Elvira y pasará las Fiestas en Gonnet durante su arresto domiciliario

Milagro Sala cambió de residencia dentro de La Plata mientras continúa bajo arresto domiciliario. En las últimas horas dejó la vivienda ubicada en Villa Elvira y presentó ante la Justicia un pedido para fijar domicilio en Gonnet, a pocas cuadras del Hospital San Roque, con la intención de permanecer allí durante las Fiestas mientras se analiza su solicitud.

El traslado estuvo motivado por la finalización del vínculo contractual del inmueble que ocupaba desde el año pasado. Según se expuso en la presentación judicial, el propietario reclamó la restitución del lugar y advirtió sobre posibles medidas legales, lo que derivó en un escenario de inestabilidad que no dependió de la voluntad de la dirigente social y que podía afectar el cumplimiento de la medida dispuesta.

En ese contexto, se remarcó que la falta de una residencia habilitada resultaba incompatible con el régimen de detención domiciliaria con control electrónico, especialmente teniendo en cuenta que la medida fue otorgada en función de su estado de salud. Desde la defensa se señaló que sostener un domicilio cierto es una condición indispensable para garantizar el seguimiento judicial.

Otro eje central del planteo estuvo vinculado a la atención médica. Sala permanece en La Plata realizando tratamientos clínicos y psicológicos de manera continua, y se advirtió que una interrupción o un traslado forzado a Jujuy podría generar consecuencias negativas en su salud física y psíquica, con afectación de derechos básicos.

La vivienda propuesta en Gonnet fue presentada como adecuada para la habitabilidad y compatible con el sistema de monitoreo mediante tobillera electrónica. Además, su cercanía con el centro de salud permitiría dar continuidad a los tratamientos en curso, mientras se espera una resolución judicial que autorice formalmente el cambio de domicilio y encauce una situación que había quedado al límite del conflicto.